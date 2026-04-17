Động thổ Cảng nước sâu Gemalink 3 triệu TEU/năm

Sáng 17-4, tại khu vực Cái Mép – Thị Vải, phường Tân Phước, Tập đoàn Gemadept (GMD) phối hợp cùng đối tác chiến lược là Hãng tàu CMA CGM (Pháp) tổ chức lễ động thổ dự án Cảng nước sâu Gemalink giai đoạn 2.

Nghi thức động thổ dự án Cảng nước sâu Gemalink – giai đoạn 2. Ảnh: QUỐC HÙNG

Dự án Gemalink giai đoạn 2 là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 của Gemadept, tập trung vào ba trụ cột chính gồm khai thác cảng, hệ sinh thái port-logistics và vận tải thủy – biển. Sau khi hoàn thành, tổng công suất của cảng Gemalink dự kiến đạt trên 3 triệu TEU/năm, vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng.

Sau 5 năm đi vào vận hành (2021–2025), cảng Gemalink đã ghi nhận 2.018 lượt tàu cập cảng, trong đó gần 70% tàu có tải trọng từ 160.000 đến hơn 230.000 tấn. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua đạt 6,5 triệu TEU, với tốc độ tăng trưởng bình quân hai con số mỗi năm. Đây là một trong số ít cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu container siêu lớn lên đến 250.000 tấn, tương đương 24.000 TEU.

Cảng nước sâu Gemalink giai đoạn 1. Ảnh: THANH HUY

Đáng chú ý, Gemalink giai đoạn 2 tiếp tục được định hướng phát triển theo mô hình “cảng thông minh và xanh” (Smart & Green Port). Toàn bộ hệ thống thiết bị xếp dỡ chủ lực như cẩu E-STS, E-RTG đều sử dụng điện, kết hợp ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa vận hành, giảm phát thải và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG ngày càng khắt khe từ các hãng tàu quốc tế. Nhờ đó, cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, trong đó có Gemalink, tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 10 cảng container khai thác hiệu quả nhất thế giới theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới.

Dự kiến, cảng Gemalink giai đoạn 2 sẽ hoàn thành và đi vào vận hành từ quý 4-2027.

QUỐC HÙNG - THANH HUY