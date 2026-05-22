Hơn 150 nhà đầu tư nước ngoài tìm cơ hội tại TPHCM

Ngày 22-5, hơn 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đã đến TPHCM tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực thành phố đang ưu tiên thu hút.

Hội nghị “Cơ hội đầu tư tại TPHCM trong bối cảnh mới: Bức tranh toàn cảnh và khuyến nghị pháp lý” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM phối hợp Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức ngày 22-5, tại TPHCM.

Tại hội nghị, nhiều chuyên gia nhận định TPHCM đang bước vào giai đoạn có tính bản lề khi đồng thời được thúc đẩy bởi cải cách thể chế, mở rộng phân cấp, phân quyền và định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

TS Trần Du Lịch, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Theo TS Trần Du Lịch, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, trong bối cảnh nền kinh tế chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số, thành phố sẽ có thêm dư địa phát triển nhờ các cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn của điểm nghẽn” về thể chế và môi trường đầu tư.

Nhiều ý kiến tại hội nghị cũng cho rằng yêu cầu đối với doanh nghiệp hiện nay không chỉ dừng ở năng lực tài chính mà còn nằm ở khả năng quản trị pháp lý, quản trị rủi ro và thích ứng chính sách.

Ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nhận định môi trường kinh doanh toàn cầu đang thay đổi nhanh, kéo theo yêu cầu ngày càng cao về minh bạch, quản trị doanh nghiệp và tuân thủ pháp lý đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Ở góc độ xúc tiến đầu tư, bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM, cho biết TPHCM hiện vẫn duy trì nhiều lợi thế cạnh tranh về quy mô thị trường, hệ sinh thái doanh nghiệp, hạ tầng logistics và khả năng kết nối quốc tế.

Đặc biệt, cùng với định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế và triển khai các cơ chế đặc thù mới, thành phố được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút mạnh dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào các lĩnh vực công nghệ, tài chính, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Hơn 150 nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại TPHCM.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Việt Nam đang bước vào giai đoạn cải cách thể chế với tốc độ lớn. Những thay đổi được kỳ vọng sẽ mở thêm dư địa cho đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh và kinh tế số.



Các chuyên gia cũng lưu ý cùng với cơ hội là những yêu cầu mới liên quan ESG, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất.

Theo phân tích của TS-Luật sư Phan Hoài Nam, Tổng Giám đốc Hãng Tư vấn W&A, chính sách thuế giai đoạn 2025-2026 đang được điều chỉnh theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, mở rộng ưu đãi đối với các khoản chi cho nghiên cứu phát triển (R&D), phát triển sản phẩm mới và nghiên cứu thị trường. Song song đó, doanh nghiệp cũng phải chủ động rà soát mô hình hoạt động và nâng cao năng lực tuân thủ để hạn chế rủi ro pháp lý, tài chính.

Nhiều tranh chấp hiện nay phát sinh liên quan hoạt động đầu tư nước ngoài. Theo Luật sư Michael K. Lee, thành viên DILINH Legal, nhà đầu tư cần chủ động thực hiện thẩm định pháp lý ngay từ giai đoạn đầu tư và thường xuyên cập nhật thay đổi chính sách trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư và thuế.

