Sáng 18-5, tại phường Tân Mai, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp Liên danh nhà đầu tư tổ chức lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Các đại biểu, nhà đầu tư ấn nút công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ, cũng là chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có tổng vốn đầu tư gần 60.000 tỷ đồng, công suất 1.500MW với 2 tổ máy tua bin khí chu trình hỗn hợp. Dự án dự kiến sử dụng khoảng 60ha đất và khoảng 100ha mặt nước biển. Dự án do liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), SK Innovation (Hàn Quốc) và Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) làm chủ đầu tư.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), nằm trong Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đóng vai trò trọng tâm trong chiến lược phát triển nguồn điện sạch, chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải khí carbon của Việt Nam.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026 - 2030, trở thành một trong những trung tâm điện khí LNG quan trọng của khu vực Bắc Trung bộ. Dự án không chỉ góp phần bổ sung nguồn điện ổn định, hiệu quả, hiện đại, thân thiện môi trường cho hệ thống điện quốc gia mà còn mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Bắc tỉnh Nghệ An.

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics, hạ tầng cảng biển; tạo việc làm, tăng thu ngân sách và nâng cao năng lực thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Đây cũng là dấu mốc quan trọng khẳng định quyết tâm của tỉnh Nghệ An trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

DƯƠNG QUANG