Tây Ninh hình thành khu công nghiệp sinh thái đầu tiên

Ngày 10-6, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư khu công nghiệp (KCN) Prodezi Long An từ loại hình truyền thống sang phát triển KCN sinh thái. Đây sẽ là KCN sinh thái đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Phối cảnh KCN Prodezi

Theo đó, KCN Prodezi có quy mô 400ha, tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, do Công ty CP Prodezi Long An làm chủ đầu tư tại xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Trước đây, dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư với mục tiêu xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN truyền thống. Sau điều chỉnh, dự án được bổ sung mục tiêu phát triển theo mô hình KCN sinh thái.

Để trở thành KCN sinh thái phải đạt được các yêu cầu như: kết cấu hạ tầng phải đúng với quy định pháp luật và bảo vệ môi trường, lao động; sử dụng tài nguyên hiệu quả và sản xuất sạch; có diện tích đất cho công trình cây xanh; có các liên kết cộng sinh công nghiệp với nhiều doanh nghiệp trong KCN tham gia; có giải pháp bảo đảm nhà ở và các công trình xã hội, văn hóa và thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp; có cơ chế giám sát, quản lý bảo vệ môi trường.

QUANG VINH