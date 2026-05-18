Khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Chiều 18-5, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy đã được khởi công.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức khởi công dự án

Tham dự buổi lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số ban, bộ ngành Trung ương, địa phương.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy là dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung bộ và hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào.

Dự án có chiều dài khoảng 60km, đi qua địa bàn 9 xã của tỉnh Nghệ An; được đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỷ đồng.

Dự án triển khai xây dựng từ năm 2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029. Tỉnh Nghệ An đang phấn đấu hoàn thành trong năm 2028.

Tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy là một hợp phần quan trọng trong tổng thể tuyến cao tốc Hà Nội - Vientiane (Lào); đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường Hồ Chí Minh và hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.

Các phương tiện, máy móc của nhà thầu tại lễ khởi công dự án

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy thương mại, du lịch, logistics, thu hút đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và khu vực; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

DƯƠNG QUANG - KIM OANH