Đẩy nhanh tiến độ 6 dự án lớn tại phường Phú An

Chiều 7-5, đoàn công tác do đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú An về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và những khó khăn, kiến nghị của phường.

Quý 1-2026, kinh tế - xã hội của phường Phú An (TPHCM) duy trì ổn định. Địa phương hiện có 729 doanh nghiệp, 1.607 hộ kinh doanh và 2.755 hộ cá thể hoạt động hiệu quả.

Phường hiện có 6 dự án phát triển đô thị trọng điểm, với tổng diện tích khoảng 1.650ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 260.000 tỷ đồng.

Trong đó có các dự án lớn như Khu đô thị Đông An Tây, Tây An Tây, Tây Phú An, Khu đô thị mới Tân An 1A, 1B và Khu vực phát triển đô thị - Khu số 6.

Theo lãnh đạo phường Phú An, nhiều dự án đang vướng mắc ở khâu định giá đất, lựa chọn nhà đầu tư và cơ chế ủy quyền.

Đối với dự án Khu đô thị Đông An Tây, địa phương kiến nghị Sở NN-MT TPHCM sớm có hướng dẫn việc áp dụng chứng thư định giá đất theo quy định mới.

Riêng dự án Khu đô thị mới Tân An 1A và 1B, phường kiến nghị UBND TPHCM sớm ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường phê duyệt hồ sơ mời thầu; đồng thời điều chỉnh phương thức lựa chọn nhà đầu tư từ “một giai đoạn hai túi hồ sơ” sang “một giai đoạn một túi hồ sơ” theo quy định Luật Đấu thầu.

Phường Phú An đề xuất tăng biên chế công chức do dân số thực tế đã tăng lên hơn 56.000 người, cao hơn nhiều so với thời điểm được giao biên chế trước đây. Địa phương kiến nghị sớm ban hành danh mục vị trí việc làm khối Đảng, đoàn thể; xem xét chính sách phù hợp cho đội ngũ hoạt động không chuyên trách đang công tác tại cơ sở.

Lãnh đạo các sở, ngành giải đáp vướng mắc liên quan đầu tư công, lực lượng hoạt động không chuyên trách, giải tỏa đền bù, áp dụng khung giá đất...

UBND phường còn kiến nghị đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính phường Phú An theo hướng tập trung, đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phục vụ người dân tốt hơn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngoài ra, phường đề xuất đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH609 dài khoảng 6km, tổng vốn dự kiến 1.600 tỷ đồng để tăng cường kết nối hạ tầng, phục vụ phát triển đô thị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Minh đánh giá cao những kết quả phường Phú An đạt được trong 4 tháng đầu năm 2026.

Về 6 dự án đô thị trọng điểm trên địa bàn phường, đồng chí Võ Văn Minh nhận xét, đây là những dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Đồng chí đề nghị phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư, sở ngành và phường Tây Nam để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Về kiến nghị tăng biên chế, bố trí vị trí việc làm cho người hoạt động không chuyên trách, đồng chí cho biết, địa phương cần tiếp tục theo dõi, bám sát hướng dẫn của Trung ương và thành phố để triển khai thực hiện đúng quy định.

TÂM TRANG - DUY TRẦN