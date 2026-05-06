Đồng Nai: Khẩn trương giải ngân vốn đầu tư công

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân đến hết ngày 15-5 đạt tối thiểu 30% kế hoạch vốn được giao, bình quân mỗi ngày, TP Đồng Nai phải thực hiện giải ngân trên 600 tỷ đồng.

Lễ động thổ dự án cầu Cát Lái

Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà vừa ký văn bản số 10/UBND-KTNS về việc khẩn trương triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP Đồng Nai giao Sở Xây dựng chủ trì, khẩn trương làm việc với các đơn vị liên quan để đánh giá cụ thể tiến độ triển khai đối với từng dự án khởi công mới, các dự án chuyển tiếp; tình hình hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức thi công, nghiệm thu khối lượng và thanh toán vốn.

Đồng thời, rà soát, tổng hợp danh sách các dự án đang tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”; xác định rõ khối lượng thực hiện, giá trị giải ngân đã thực hiện, giá trị đăng ký giải ngân theo từng ngày, từng tuần và khả năng giải ngân đến ngày 15-5.

Đối với các trường hợp chậm tiến độ, không bảo đảm mục tiêu giải ngân đã cam kết, kiên quyết xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định.

Cũng theo UBND TP Đồng Nai, để bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân đến hết ngày 15-5 đạt tối thiểu 30% kế hoạch vốn được giao, bình quân mỗi ngày toàn thành phố phải thực hiện giải ngân trên 600 tỷ đồng. Do đó, thành phố yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và thực hiện giải ngân ngay khi có khối lượng đủ điều kiện.

Dự án cầu Cát Lái nối TPHCM và Đồng Nai sẽ được đánh giá lại tổng mức đầu tư

Đáng chú ý, UBND TP Đồng Nai giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá lại tổng mức đầu tư của dự án xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) trong bối cảnh giá nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng, chi phí nhân công có nhiều biến động.

PHÚ NGÂN