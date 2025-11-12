Đột kích căn nhà bỏ hoang, bắt quả tang 43 con bạc đang sát phạt

Trong căn nhà bỏ hoang, 43 đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền, bị Công an tỉnh Tây Ninh đột kích, bắt quả tang, thu giữ hơn 280 triệu đồng.

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường

Ngày 12-11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang mở rộng điều tra, xử lý theo quy định một vụ đánh bạc diễn ra trên địa bàn.

Cụ thể, 15 giờ ngày 9-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tây Ninh bất ngờ đột kích một căn nhà bỏ hoang tại ấp Nguyễn Khỏe, xã Hậu Thạnh, bắt quả tang 43 người đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 280 triệu đồng, 31 xe máy, 43 điện thoại di động cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, Phan Thành Trương (31 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh) là người đứng ra tổ chức sòng bạc. Trương khai đã lợi dụng căn nhà bỏ hoang để tụ tập con bạc từ nhiều nơi đến sát phạt, nhằm tránh bị phát hiện.



QUANG VINH