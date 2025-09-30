Drone Soccer Việt Nam – HDFPV được vinh danh tại FIDA World Cup 2025

Đây là lần đầu tiên đội tuyển của Việt Nam nhận được giải thưởng ở một sự kiện thể thao công nghệ, có quy mô toàn cầu.

Đội tuyển Drone Soccer Việt Nam – HDFPV gồm các bạn trẻ đến từ các trường THCS tại TPHCM tham gia

FIDA World Cup 2025 do Liên đoàn Drone Soccer Quốc tế (FIDA) tổ chức, diễn ra tại Jeonju (Hàn Quốc) từ ngày 24 đến 27-9, quy tụ 2.500 vận động viên, 250 đội đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là giải đấu về môn bóng đá công nghệ, kết hợp giữa chiến thuật nhóm và kỹ năng điều khiển máy bay không người lái (Drone) hình bầu dục bay qua vòng tròn để ghi bàn.

Đội tuyển Drone Soccer Việt Nam – HDFPV bao gồm các bạn trẻ đến từ các trường THCS Nguyễn Văn Bé, THCS Nguyễn Du, THCS Trần Văn Ơn, THCS Lê Quý Đôn, THCS Bình An, THCS Hoàng Hoa Thám và THCS Trần Quốc Toản.

Các bạn đã vượt qua những thách thức lớn về điều kiện tập luyện, hệ thống thiết bị, cơ sở vật chất để vinh dự giành giải thưởng “Future Generations Award” - tôn vinh những đóng góp nổi bật trong việc lan tỏa môn Drone Soccer đến cộng đồng thanh thiếu niên, góp phần xây dựng thế hệ trẻ sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Cuộc thi sử dụng Drone hình bầu dục để điều khiển qua vòng tròn ghi bàn

Drone Soccer Việt Nam – HDFPV cũng là dự án đang được hỗ trợ ươm tạo tại Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao TPHCM (SHTP-IC), dự án này từng đạt giải Nhì tại cuộc thi Smart City 2024 - sáng kiến xây dựng thành phố thông minh năm 2024.

Thành công tại FIDA World Cup 2025, là động lực để Drone Soccer Việt Nam tiếp tục phát triển, trở thành sân chơi giáo dục sáng tạo, lành mạnh cho thanh thiếu niên, nhằm hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực UAV/Drone trong tương lai gần.

BÙI TUẤN