DSEZA mở kênh tiếp nhận phản ánh hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp

Ngày 20-8, ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) cho biết, đơn vị đã công khai các kênh thông tin tiếp nhận ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp.

DSEZA triển khai kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp với nhiều hình thức thuận tiện như email, hộp thư kín, website và mã QR. Đây là công cụ thiết thực để doanh nghiệp phản ánh các biểu hiện tiêu cực như gây phiền hà trong xử lý hồ sơ, gợi ý dịch vụ ngoài quy trình, kéo dài thời gian giải quyết không rõ lý do hay những hành vi nhũng nhiễu khác trong quá trình thực thi công vụ.

Việc này nhằm kịp thời tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị từ doanh nghiệp và xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, minh bạch, hiệu quả.

DSEZA sẽ tiếp nhận nội dung phản ánh qua nhiều phương thức: Qua số điện thoại Văn phòng Điều hành: 02363.666117; qua thư điện tử email, địa chỉ: phananh@dseza.gov.vn; qua hộp thư phản ánh đặt tại trụ sở DSEZA; gửi phản ánh trực tuyến qua website https://dseza.danang.gov.vn; chọn chức năng “Kênh TT tiếp nhận phản ánh, kiến nghị”; qua quét mã QR để gửi nội dung phản ánh gồm: thời gian, địa điểm; tên, đặc điểm cán bộ, công chức (nếu biết) và hành vi vi phạm hoặc biểu hiện tiêu cực (bị gây phiền hà trong quá trình tiếp nhận hoặc xử lý hồ sơ; bị gợi ý hoặc ép buộc sử dụng dịch vụ trung gian ngoài quy trình; có dấu hiệu tiêu cực, nhũng nhiễu trong công vụ; kéo dài thời gian xử lý hồ sơ mà không rõ lý do…)

Mã QR được dán đồng thời tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của DSEZA.

DSEZA khẳng định, mỗi phản ánh là hành động thiết thực góp phần bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tính minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tận tâm, liêm chính.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, việc mở kênh phản ánh không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý. Mỗi phản ánh được tiếp nhận, xử lý nghiêm túc sẽ là một bước đi cụ thể trong xây dựng chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro, tăng niềm tin của nhà đầu tư và tạo động lực thu hút nguồn lực mới cho thành phố.

DSEZA cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính người phản ánh, không đối chất hay làm lộ nguồn tin, đồng thời xử lý nghiêm minh, công tâm nếu phát hiện sai phạm. Điều này không chỉ củng cố sự yên tâm của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động mà còn khẳng định hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, minh bạch và thân thiện với nhà đầu tư.

