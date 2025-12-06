Cà Mau: Yêu cầu kiểm điểm các cá nhân và tập thể vi phạm tại Trung tâm Y tế khu vực Đông Hải

Ngày 6-12, thông tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế khu vực Đông Hải.

Trụ sở Trung tâm Y tế khu vực Đông Hải

Qua thanh tra phát hiện, Trung tâm Y tế khu vực Đông Hải còn hạn chế như: để xảy ra tình trạng cơ quan bảo hiểm từ chối thanh toán do lỗi hiển giường không phù hợp, kê đơn, chỉ định thuốc không phù hợp với chẩn đoán, chỉ định dịch vụ kỹ thuật không phù hợp với chẩn đoán bệnh.

Ngoài ra, một số gói thầu do Trung tâm Y tế khu vực Đông Hải tổ chức đấu thầu, cung ứng thuốc đã hết hiệu lực thực hiện hợp đồng. Trong kỳ thanh tra, còn 51/381 mặt hàng trung tâm không thực hiện mua sắm, 98/381 mặt hàng trung tâm mua sắm dưới 80% số lượng theo hợp đồng đã ký kết. Công tác bảo quản thuốc thực hiện chưa đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế về quy định thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Chưa thực hiện đầy đủ việc xử lý thuốc hết hạn sử dụng, thuốc kém chất lượng.

Trước những hạn chế nêu trên, Thanh tra tỉnh Cà Mau đề nghị Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đông Hải tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thường xuyên cập nhật các quy định, quy chế chuyên môn trong lĩnh vực y tế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, không đề nghị thanh toán sai quy định dẫn đến việc cơ quan bảo hiểm y tế từ chối thanh toán.

Trung tâm Y tế khu vực Đông Hải cần khắc phục các tồn tại, hạn chế và tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý phù hợp đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định.

TẤN THÁI