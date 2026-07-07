Hạ tầng giao thông làm thay đổi diện mạo Côn Đảo

Đặc khu Côn Đảo đang khoác lên mình một diện mạo mới với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Đường hàng không, đường thủy nhộn nhịp, mạng lưới giao thông đường bộ được đầu tư khang trang.

Điểm đến thuận tiện

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông đường biển và hàng không, khoảng cách giữa Côn Đảo với đất liền đang dần được thu hẹp. Các chuyến bay nhiều hơn và vận tải đường biển được mở rộng, kết nối Côn Đảo với nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhờ đó, người dân và du khách có thêm nhiều lựa chọn phương tiện để đến - đi từ đảo.

Hiện nay, tần suất các chuyến bay đến Côn Đảo đã tăng đáng kể so với trước đây. ẢNH: THÀNH HUY

Ông Nguyễn Thanh Phú (ngụ phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) nhớ lại: “Ngày trước đi tàu từ cảng Cát Lở ra Côn Đảo mất gần một đêm. Tàu ít dịch vụ, đồ ăn thức uống cũng thiếu thốn. Bây giờ chỉ cần đặt vé là có thể đi lại thuận tiện, dịch vụ đầy đủ hơn rất nhiều”.

Mạng lưới giao thông trên đảo cũng được đầu tư đồng bộ. Theo số liệu của địa phương, hiện toàn bộ khoảng 83km đường giao thông trên địa bàn đã đạt chuẩn theo quy hoạch, đạt tỷ lệ 100%. Trên địa bàn có 59 tuyến đường được nhựa hóa hoàn toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và du khách.

Sự phát triển của giao thông đã làm thay đổi căn bản diện mạo của hòn đảo cách đất liền 97 hải lý. Việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, nhu yếu phẩm và kết nối các dịch vụ thiết yếu ngày càng thuận lợi hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

Động lực cho kinh tế du lịch

Những người dân gắn bó nhiều năm với Côn Đảo là những người cảm nhận rõ nhất sự đổi thay của hạ tầng giao thông và diện mạo địa phương. Anh Ngô Xuân Đức (khu 5, đặc khu Côn Đảo) cho biết, khoảng 20 năm trước, nhiều khu vực trên đảo vẫn là đường đất hoặc những lối đi nhỏ xuyên rừng. Nhiều tuyến đường khang trang hôm nay từng chỉ là mương nước hoặc những lối mòn.

Trung tâm đặc khu Côn Đảo với hệ thống hạ tầng giao thông khép kín. ẢNH: THÀNH HUY

Những năm trước, toàn đảo chưa có hệ thống giao thông hoàn chỉnh, phương tiện đi lại chủ yếu là xe đạp. “Tôi sống ở Côn Đảo hơn 20 năm và chứng kiến sự thay đổi từng ngày. Hồi đó, việc đi lại rất khó khăn. Mỗi khi mưa bão, cây đổ ngã chắn đường, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể dọn dẹp, thông tuyến. Bây giờ hạ tầng giao thông đã cải thiện rất nhiều”, anh Đức chia sẻ.

Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời tạo điều kiện để du lịch Côn Đảo phát triển. Chị Nguyễn Ngọc Diễm My (xã Hưng Long, TPHCM), du khách vừa có chuyến tham quan Côn Đảo, bày tỏ: “Đến Côn Đảo bây giờ thuận tiện hơn nhiều so với trước. Sau khi xuống sân bay, du khách có nhiều lựa chọn phương tiện để di chuyển về khách sạn, đến các điểm tham quan, từ xe du lịch, xe điện đến taxi. Các đơn vị du lịch bố trí từ xe 16 chỗ đến xe 29 chỗ nên có thể đáp ứng cả khách đi theo nhóm gia đình lẫn các đoàn khách đông người. Đường sá thông thoáng, việc đi lại giữa các điểm di tích, bãi biển hay khu nghỉ dưỡng cũng nhanh và thuận tiện hơn, nên lịch trình tham quan rất thoải mái”.

Kết quả thống kê cho thấy du lịch Côn Đảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong nhiều năm qua, bình quân đón hơn 600.000 lượt khách mỗi năm. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, đặc khu đã đón hơn 410.000 lượt khách, trong đó có hơn 23.800 lượt khách quốc tế. Toàn địa bàn hiện có 141 cơ sở lưu trú với gần 2.900 phòng phục vụ du khách. Đáng chú ý, hơn 80% du khách đến Côn Đảo tham quan các khu, điểm di tích lịch sử - văn hóa. Đây là lợi thế riêng để địa phương phát triển các sản phẩm du lịch về nguồn kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, việc đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại chính là “đòn bẩy” quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Hiện nay, kết nối giữa Côn Đảo và đất liền ngày càng thuận tiện nhờ tần suất trung bình 20 chuyến bay mỗi ngày và hệ thống tàu cao tốc đáp ứng khoảng 4.000 lượt khách/ngày.

Từ nền tảng hạ tầng giao thông đã được xây dựng, chính quyền địa phương tiếp tục bố trí nguồn vốn để duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nhằm bảo đảm chất lượng khai thác lâu dài. Trở thành đặc khu thuộc TPHCM, Côn Đảo đang đứng trước cơ hội mới để tăng cường kết nối hạ tầng, thu hút đầu tư, đón nhiều hơn khách du lịch. Trong định hướng phát triển của TPHCM, Côn Đảo được xác định là một cực tăng trưởng mới, tập trung phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao, du lịch lịch sử - văn hóa và các sản phẩm trải nghiệm thiên nhiên đặc sắc.

THÀNH HUY