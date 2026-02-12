Dự báo miền Bắc có không khí lạnh vào mùng 1 Tết Bính Ngọ

Theo các chuyên gia khí tượng, miền Bắc vẫn mưa phùn, mưa nhỏ và sẽ ấm dần trước tết. Đêm Giao thừa hoặc mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội có thể có không khí lạnh nhưng cường độ yếu.

Miền Bắc đang ấm lên trước tết, trời nhiều sương mù, có mưa nhỏ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 12-2 đến trước đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ (16-2), thời tiết Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ duy trì trạng thái nhiều mây, mưa nhỏ và mưa phùn xuất hiện chủ yếu về đêm và sáng. Nguyên nhân do khối không khí lạnh suy yếu, lệch Đông kết hợp gió Đông Nam mang ẩm.

Cụ thể, ngày 12-2 (25 tháng Chạp năm Ất Tỵ), nhiệt độ thấp nhất tại Bắc bộ phổ biến 14-18 độ C, cao nhất 20-23 độ C. Buổi trưa mưa giảm, một số nơi hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên, độ ẩm không khí vẫn ở mức cao, nguy cơ nồm ẩm tiếp diễn tại Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc bộ.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn nhận định, từ ngày 26 đến 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ (tức ngày 13 đến 16-2), nhiệt độ ở phía Bắc nhích lên, trời ấm. Trưa và chiều có nắng, nền nhiệt cao nhất phổ biến 23-27 độ C. Hà Nội trong chuỗi ngày này có thể đạt 25-27 độ C vào ban ngày. Độ ẩm cao kết hợp nền nhiệt tăng nhanh làm gia tăng hiện tượng nồm, đặc biệt tại khu vực đô thị.

Khoảng đêm 29 tháng Chạp hoặc mùng 1 tết (tức đêm 16 hoặc ngày 17-2), đợt không khí lạnh yếu khiến nhiệt độ ở Hà Nội giảm còn 19-22 độ C vào ban ngày, trời chuyển rét nhẹ. Mưa nhỏ, mưa phùn có thể tái xuất hiện vào đêm và sáng.

Các chuyên gia khí tượng đánh giá, kiểu thời tiết này được coi là khá lý tưởng và “mang đúng sắc thái tết” ở Hà Nội và miền Bắc trong dịp Tết cổ truyền.

PHÚC HẬU