Xuân nghĩa tình tỏa khắp

Ngày 11-2, nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, TPHCM tổ chức nhiều đoàn lãnh đạo đi thăm, chúc tết các chức sắc tôn giáo, địa phương, cá nhân tiêu biểu; các phường, xã triển khai nhiều hoạt động chăm lo an sinh, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, lan tỏa nghĩa tình mùa xuân.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn, đã đi thăm, chúc tết các tập thể, cá nhân chức sắc, chức việc tiêu biểu của các tôn giáo.

Trong chương trình, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn đã đến thăm trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đến thăm, chúc tết trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi thăm, đồng chí Nguyễn Văn Được thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội TPHCM năm 2025 với nhiều kết quả tích cực; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện rõ tinh thần nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhất quán với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch UBND TPHCM chúc trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng các chức sắc, tăng ni, phật tử năm mới an lạc, cát tường, vạn sự như ý.

Đoàn cũng đã đến chùa Phước Thành thăm Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, kiêm Trưởng ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Được ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe Hòa thượng Thích Thiện Pháp. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, đồng chí Nguyễn Văn Được chúc Hòa thượng Thích Thiện Pháp cùng tăng ni, phật tử năm mới an lạc, cát tường, vạn sự như ý.

Trong không khí những ngày đầu xuân, lãnh đạo TPHCM cũng hướng về các địa phương bạn, tiếp tục vun đắp mối quan hệ gắn bó, nghĩa tình. Đoàn do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi thăm, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ về mối quan hệ gắn bó giữa TPHCM và tỉnh Lâm Đồng, đồng thời chúc địa phương sớm khắc phục khó khăn sau các đợt bão lũ, ổn định đời sống nhân dân. Dịp này, TPHCM trao tặng tỉnh Lâm Đồng 5 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ; hỗ trợ 400 triệu đồng quà tết cho người dân khó khăn và 100 triệu đồng quà tết đến con nuôi đồn biên phòng trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, cùng cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Chăm lo an sinh

Cùng với các hoạt động thăm, chúc tết tập thể và địa phương, thành phố cũng dành sự quan tâm cụ thể, thiết thực đến các cá nhân tiêu biểu, người có công với cách mạng; triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là các trường hợp còn khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM làm trưởng đoàn công tác số 49 của TPHCM đã đến thăm, chúc tết, trao thiếp mừng thọ và quà của Chủ tịch nước Lương Cường đến ông Đặng Tô Hà (sinh năm 1926, ngụ phường Vườn Lài). Trong thiếp, Chủ tịch nước Lương Cường chúc ông Đặng Tô Hà luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc; tiếp tục động viên con, cháu vun đắp gia đình, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn cũng đến thăm, tặng quà tết ông Phan Anh Nguyên (sinh năm 1965, ngụ phường Diên Hồng), thương binh hạng 1/4.

Ngày 11-2, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh TPHCM cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành và phường Bàn Cờ tổ chức trao 100 phần quà tết đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phường 50 suất. Mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 cuốn lịch Xuân SGGP.

Phát biểu trong buổi trao quà tại phường Bàn Cờ, nhà báo Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo SGGP, cho biết, nhiều năm qua, Báo SGGP luôn kiên trì thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt hướng đến trẻ em, bệnh nhân cơ nhỡ, gia đình chính sách và người yếu thế.

Mỗi dịp tết đến xuân về, báo chủ động vận động, kết nối các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân chung tay chăm lo để người dân khó khăn có điều kiện đón tết sum vầy, ấm áp. Xuân Bính Ngọ 2026, Báo SGGP đã vận động trên 700 triệu đồng chăm lo tết cho người khó khăn, bệnh nhân nghèo và các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố.

Ngày 11-2, tại Nhà Văn hóa Thanh niên (TPHCM), đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tiễn hàng ngàn công nhân, người lao động, sinh viên hoàn cảnh khó khăn đã về quê đón tết trên những chuyến xe từ chương trình “Mang tết về nhà” năm 2026. Phát biểu tại lễ tiễn, đồng chí Nguyễn Minh Triết cho biết những tấm vé không chỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực để sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón tết cùng gia đình; đồng thời mong muốn sau kỳ nghỉ, mọi người trở lại thành phố tiếp tục học tập, lao động hiệu quả. Chương trình “Mang tết về nhà” năm 2026 dành tặng 4.230 vé ô tô cùng các phần quà ý nghĩa đưa sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động đang lao động, học tập tại TPHCM và Đồng Nai về các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An.

NHÓM PV