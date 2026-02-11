Hủy nổ thành công quả bom nặng 250kg

Trong khi đào, múc đất, người dân ở xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An) đã phát hiện một quả bom nặng khoảng 250kg còn sót lại sau chiến tranh, nằm sâu dưới lòng đất.

Chiều 11-2, Trung tá Bùi Quốc Thanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An) cho biết, cùng ngày, tại bản Xiêng Hương, đơn vị phối hợp với Ban Công binh (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) tiến hành hủy nổ thành công một quả bom nặng khoảng 250kg, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

Quả bom cân nặng khoảng 250kg

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 7-2, gia đình ông Nguyễn Văn Việt (trú tại Bản Ang, xã Tương Dương) trong quá trình đào, múc đất làm móng bất ngờ phát hiện một vật thể nghi là bom có đường kính 40cm, chiều dài 140cm nên kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương.

Lực lượng chức năng tiến hành di chuyển quả bom đến khu vực xử lý an toàn

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, xác minh thông tin. Vật thể trên được xác định là một quả bom có ký hiệu MK82, nặng khoảng 250kg còn nguyên kíp nổ, nằm sâu dưới đất khoảng 3,5m.

Vị trí phát hiện quả bom nằm trong khu vực dân cư, chung quanh có nhiều hộ dân sinh sống. Quả bom này còn sót lại sau chiến tranh, cũng là quả bom lớn nhất từ trước đến nay từng được phát hiện trên địa bàn xã.

Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương báo cáo cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành sơ tán người dân, gia súc ra khỏi vùng nguy hiểm; tổ chức khoanh vùng, cắm biển báo hiệu nguy hiểm, cắt cử lực lượng canh gác 24/24 giờ.

Lực lượng chức năng tiến hành di chuyển quả bom

Sau đó, lực lượng Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, di chuyển quả bom đến khu vực bản Xiêng Hương (cách hiện trường phát hiện khoảng 15km), để tiến hành tiêu huỷ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

DƯƠNG QUANG