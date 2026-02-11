TPHCM chung sức xây dựng hậu phương quân đội vững mạnh, toàn diện

Chiều 11-2, tại tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Thực hiện: VĂN MINH

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo; Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã thông tin với đoàn công tác về những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà tết của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Ảnh: VĂN MINH

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, các lực lượng vũ trang nhân dân thành phố luôn quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện hỗ trợ về vật chất và tinh thần để cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chúc tết, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Đồng chí biểu dương tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đồng chí trong đoàn công tác trao quà tết đến cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, tinh thần đoàn kết, hiệp đồng phải gắn chặt với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân.

Theo đồng chí, một trong những nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân là Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là cơ sở, nền tảng để củng cố vững chắc thế trận lòng dân, từ đó gắn kết chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân. Các thế trận này phải được tổ chức đồng bộ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đồng chí trong đoàn công tác trao quà tết đến cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Ảnh: VĂN MINH

Trên tinh thần đó, TPHCM đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền động lực và lan tỏa tinh thần yêu nước đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ từ sớm, từ xa thông qua chương trình “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đồng chí trong đoàn công tác trao quà tết đến cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Ảnh: VĂN MINH

Nhấn mạnh truyền thống TPHCM luôn “vì cả nước, cùng cả nước”, lãnh đạo TPHCM khẳng định, thành phố luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ về vật chất và tinh thần để cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân yên tâm công tác, vững vàng nơi tuyến đầu.

Theo đó, TPHCM duy trì và triển khai chương trình phối hợp với các Bộ Tư lệnh vùng thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, trong đó có Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, hướng về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đồng chí Lê Hoàng Hải và đồng chí Trần Văn Cư trao quà tết đến cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: VĂN MINH

Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, toàn diện, bao phủ, lãnh đạo TPHCM đặc biệt coi trọng công tác hậu phương quân đội, xây dựng hậu phương quân đội phải vững mạnh, toàn diện.

Theo đó, Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của TPHCM tiếp tục chung sức đồng lòng, tham gia tích cực, hỗ trợ, giúp đỡ các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ ở nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Nhân dịp năm mới, lãnh đạo TPHCM gửi lời chúc đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thật nhiều sức khỏe, vững vàng về bản lĩnh, mạnh về tinh thần, khỏe về thể chất; tiếp tục đoàn kết, hiệp đồng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

VĂN MINH