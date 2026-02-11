Vĩnh Long: Dự báo xâm nhập mặn tăng cao vào giữa tháng 2

Ngày 11-2, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cho biết, xâm nhập mặn trên các sông chính có xu thế tăng dần và đạt mức cao nhất vào khoảng giữa tháng 2, tập trung từ ngày 15 đến 17-2; sau đó giảm nhẹ và rút dần về cuối đợt.

Diễn biến này xảy ra đồng thời trên các tuyến sông lớn như Cửa Đại, Hàm Luông, Cổ Chiên và sông Hậu. Theo dự báo, ranh mặn 4‰ có thể xâm nhập sâu hàng chục ki-lô-mét tính từ cửa sông, mức có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp.

Trong khi đó, ranh mặn 1‰ - ngưỡng có thể tác động đến nguồn nước sinh hoạt - còn vào sâu hơn, cho thấy phạm vi ảnh hưởng rộng trong thời điểm triều cường kết hợp gió Đông Bắc hoạt động mạnh.

Cơ quan chuyên môn nhận định rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở ngưỡng xấp xỉ cấp 2. Dù tình hình mặn năm nay được đánh giá thấp hơn cùng kỳ năm trước, song xu thế tăng nhanh trong vài ngày giữa tháng vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất.

Vận hành công trình thủy lợi ở Vĩnh Long để ngăn mặn xâm nhập sâu

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long lưu ý, độ mặn trong ngày có thể biến động theo chu kỳ triều, tăng khi nước lớn và giảm khi triều rút. Do đó, việc theo dõi, kiểm tra độ mặn trước khi lấy nước là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại.

Ngành chức năng khuyến cáo các địa phương vận hành hợp lý hệ thống cống, đập; tranh thủ trữ nước ngọt khi độ mặn giảm; đồng thời rà soát các khu vực nguy cơ cao như vùng ven sông, ngoài đê bao hoặc nơi có cao trình thấp. Người dân được khuyến cáo không chủ quan, bởi đỉnh mặn xuất hiện trong vài ngày cũng có thể gây ảnh hưởng đáng kể.

