Đồng chí Võ Văn Minh thăm, tặng quà tết tại An Giang

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Võ Văn Minh chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh An Giang sức khỏe, hạnh phúc, năm mới an khang, thịnh vượng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Dịp này, đồng chí Võ Văn Minh đã trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng đến tỉnh An Giang. Trong đó, 400 triệu đồng (trích từ Quỹ “Vì người nghèo thành phố”) để tặng quà tết cho các gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; 100 triệu đồng (trích từ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc thành phố”) tặng quà tết cho con nuôi đồn biên phòng và các cháu trong chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Đồng chí Võ Văn Minh trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng đến tỉnh An Giang

Đồng chí Võ Văn Minh cho biết, những phần quà này thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với tỉnh An Giang. Qua đó góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân để mọi người, mọi nhà đều được đón một mùa xuân an toàn, vui tươi và ấm áp.

Đồng chí Võ Văn Minh cũng mong muốn tỉnh An Giang tiếp tục đẩy mạnh triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả, tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí Võ Văn Minh tặng quà tết đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo Thành ủy TPHCM đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn mong rằng, thời gian tới, TPHCM và tỉnh An Giang tiếp tục có nhiều chương trình hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường gắn kết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

NAM KHÔI