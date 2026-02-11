Chủ tịch UBND TPHCM thăm, chúc tết các tập thể, chức sắc tiêu biểu

Chiều 11-2, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn đi thăm, chúc tết các tập thể, cá nhân chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đến thăm, chúc tết t rưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn đã đến thăm trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại buổi thăm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thông tin tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM năm 2025 đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao quà đến t rưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện rõ tinh thần nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, đồng chí chúc trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng chức sắc, chức việc, tăng ni, phật tử năm mới an lạc, cát tường, vạn sự như ý.

Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn thăm, chúc tết t rưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đáp từ, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ hoan hỷ khi đón đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm, chúc tết.

Trưởng lão hòa thượng cho biết, trong quá trình hoạt động, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ thành phố.

Trưởng lão hòa thượng mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của thành phố để tổ chức thành công các sự kiện lớn, góp phần lan tỏa tinh thần gắn kết hài hòa giữa đạo và đời, chung tay xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại trong giai đoạn phát triển mới.

Cùng ngày, đoàn cũng đến chùa Phước Thành thăm Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, kiêm Trưởng ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm, chúc tết Hòa thượng Thích Thiện Pháp. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí Nguyễn Văn Được ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe Hòa thượng Thích Thiện Pháp; đồng thời chia sẻ kết quả tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM năm 2025 với nhiều thành tựu nổi bật.

Theo đồng chí, những kết quả đó có sự đóng góp lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM nói riêng. Nhất là trong công tác an sinh xã hội với nhiều hoạt động như trao học bổng cho học sinh hiếu học, hiến máu nhân đạo, duy trì bếp ăn miễn phí, hỗ trợ người khó khăn…

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn thăm, chúc tết Hòa thượng Thích Thiện Pháp. Ảnh: NGÔ BÌNH

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, đồng chí Nguyễn Văn Được chúc Hòa thượng Thích Thiện Pháp, cùng tăng ni, phật tử năm mới an lạc, cát tường, vạn sự như ý.

