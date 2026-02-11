Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao nhà cho người dân vùng biên giới Tây Ninh

Ngày 11-2, tại xã Phước Vinh (tỉnh Tây Ninh), Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Bộ Tư lệnh TPHCM, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình tặng nhà, chăm sóc sức khỏe người dân khu vực biên giới, nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và lãnh đạo Sư đoàn 5 tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động: khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà tết cho 200 người dân xã Phước Vinh; bàn giao 20 căn nhà thuộc điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; họp mặt, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Sư đoàn 5.

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, trong không khí cả nước chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, việc tổ chức các hoạt động chăm lo an sinh xã hội tại khu vực biên giới mang ý nghĩa đặc biệt.

Lãnh đạo các đơn vị chung vui với người dân thuộc điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới được bàn giao nhà đợt này

Theo ông Phạm Minh Tuấn, thực hiện phong trào “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng phát động, TPHCM luôn phát huy truyền thống nghĩa tình, đoàn kết, huy động sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong công tác chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới.

“Chương trình hôm nay không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ vật chất cho người dân mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với đồng bào khu vực biên giới, với mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp, đủ đầy hơn”, ông Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh.

Đại diện các đơn vị tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới

Trong đó, việc bàn giao 20 căn nhà tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới được xem là điểm nhấn của chương trình.

Những căn nhà mới không chỉ giúp các hộ dân ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp mà còn góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tặng thư cảm ơn đến các địa phương, đơn vị đồng hành, hỗ trợ tổ chức chương trình

Tại Sư đoàn 5, trong khuôn khổ chương trình “Xuân biên giới - Tết nghĩa tình”, đoàn công tác đã thăm hỏi, chúc tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, động viên lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh khu vực biên giới.

