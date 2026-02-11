Mưa trái mùa ở Nam bộ có thể đến ngày 13-2

Ngày 11-2, tại TPHCM, Đồng Nai và một số địa phương ở miền Đông Nam bộ đã xuất hiện mưa rào trái mùa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nguyên nhân do nhiễu động gió Đông trên cao tác động, gây mưa rào và dông cục bộ ở Nam bộ và Nam Tây Nguyên.

Cơ quan khí tượng nhận định, mưa trái mùa còn khả năng xuất hiện trong các ngày 12 và 13-2, sau đó giảm dần. Từ ngày 14-2, khu vực Nam bộ giảm mưa, nhiệt độ tăng. Chuỗi ngày từ 15 đến 19-2, Nam bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C, cao nhất có nơi trên 33 độ C. Một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ vào các ngày 16 đến 19-2, nhiệt độ cao nhất 34-35 độ C, nhưng không nắng nóng diện rộng.

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, khoảng từ ngày 19-2 trở đi, do ảnh hưởng nhiễu động ở rìa phía Nam, nên Nam bộ và Nam Tây Nguyên có thể xuất hiện thêm đợt mưa trái mùa. Trời mát trở lại.

Các chuyên gia khí tượng lưu ý, mưa trái mùa thường kèm dông, có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi các bản tin cập nhật để chủ động phòng tránh.

PHÚC VĂN