Công nhân, người lao động khó khăn được đi máy bay về quê đón tết

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từ ngày 12 đến 16-2, sẽ có các chuyến bay riêng xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đến các địa phương có đông công nhân lao động xa quê như Hà Nội, Nghệ An, Huế...

Ngày 11-2, thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, chương trình “Chuyến bay công đoàn - Xuân Bính Ngọ 2026” đã sẵn sàng nhằm giảm chi phí đi lại, tạo điều kiện để công nhân, người lao động xa quê sum họp gia đình trong dịp tết cổ truyền.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phân bổ 500 vé máy bay một chiều và 500 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các Liên đoàn Lao động TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Đối tượng hỗ trợ là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên người từ 3 năm trở lên chưa về quê đón tết. Mỗi người được đi cùng 1 thân nhân (vợ hoặc chồng, bố mẹ, con) và phải cam kết trở lại làm việc đúng thời hạn sau kỳ nghỉ.

Các chuyến bay sẽ khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) trong thời gian từ ngày 12 đến 16-2 (tức 25 đến 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), đến các sân bay Nội Bài (Hà Nội), Vinh (Nghệ An) và Phú Bài (Huế). Đây là một phần trong chương trình vận tải Tết Bính Ngọ của tổ chức công đoàn phối hợp cùng các đơn vị.

Chương trình "Chuyến bay công đoàn" được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đều đặn những năm gần đây. Ảnh: Vietnam Airlines

Theo kế hoạch, trước giờ khởi hành, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động TPHCM cùng các địa phương ở phía Nam sẽ gặp gỡ, chúc tết, tặng quà người lao động tại sân bay.

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn triển khai các chương trình như: “Chuyến xe công đoàn”, “Chuyến tàu công đoàn - Xuân 2026”, “Chợ tết công đoàn - Xuân 2026” và nhiều hoạt động chăm lo khác. Trong đó, chương trình “Chuyến tàu công đoàn - Xuân 2026” hỗ trợ 2.000 vé tàu khứ hồi và 2.000 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng cho đoàn viên, người lao động.

Công nhân lao động ở phía Nam lên tàu rời Ga Sài Gòn ngày 10-2 để về quê đón Tết Bính Ngọ. Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, dự kiến, năm nay có trên 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động và thân nhân trên cả nước được tổ chức công đoàn hỗ trợ. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn tài chính công đoàn cấp Tổng Liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguồn xã hội hóa và sự hỗ trợ của các đối tác.

“Trong bối cảnh nhiều đoàn viên, người lao động còn khó khăn về thu nhập, chi phí sinh hoạt và điều kiện đi lại, chương trình không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, mà còn ghi nhận, động viên kịp thời đối với những người lao động nỗ lực gắn bó, đóng góp cho doanh nghiệp và xã hội”, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết.

Bên cạnh ý nghĩa an sinh, việc tổ chức đi lại tập trung còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông trong dịp cao điểm tết, giảm áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ.

PHÚC VĂN