Tây Ninh và Đồng Nai chia sẻ kinh nghiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng

Trong bối cảnh các tuyến đường vành đai, cao tốc và dự án công nghiệp, đô thị đang triển khai quyết liệt, việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng được xem là yếu tố then chốt, quyết định tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khả năng thu hút đầu tư của tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh trao, nhận quà lưu niệm

Chiều 11-2, UBND tỉnh Tây Ninh và UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tháo gỡ vướng mắc và nâng cao hiệu quả giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, địa phương xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, đóng vai trò quyết định trong thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 4.580ha, đạt 114,5% so với chỉ tiêu đề ra. Riêng năm 2025, sau khi hợp nhất địa giới hành chính, diện tích bồi thường đạt hơn 2.258ha.



Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại hội nghị

Năm 2026, Tây Ninh đặt mục tiêu tiếp tục giải phóng khoảng 1.000ha để phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm như cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Vành đai 4 TPHCM, cùng nhiều khu đô thị và khu công nghiệp quy mô lớn.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, phân công lãnh đạo phụ trách địa bàn; đồng thời hoàn thiện cơ chế, điều chỉnh bảng giá đất, đơn giá bồi thường và tăng cường công khai thông tin dự án để tạo sự đồng thuận của người dân.

Tuy nhiên, tỉnh cũng gặp một số khó khăn như quy định pháp luật thay đổi, công tác định giá đất còn kéo dài; một số nhà đầu tư ngoài ngân sách chậm bố trí kinh phí chi trả; hạ tầng tái định cư ở một số nơi chưa đáp ứng kịp tiến độ.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh thông tin về công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng không chỉ là nhiệm vụ hành chính đơn thuần, mà có thể xem là một "nghệ thuật" trong tổ chức thực hiện.

Theo ông, cán bộ làm công tác này phải nắm vững quy định pháp luật, vận dụng đúng vào từng trường hợp cụ thể với mục tiêu bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tây Ninh đề nghị Đồng Nai hỗ trợ nguồn vật liệu Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, giai đoạn 2026-2030, địa phương cần khoảng 9,424 triệu m³ đá các loại để phục vụ các dự án giao thông trọng điểm quốc gia và công trình hạ tầng quan trọng trên địa bàn. Riêng năm 2026, nhu cầu dự kiến khoảng 1,924 triệu m³. Trong đó, nhóm công trình trọng điểm quốc gia chiếm khoảng 6,395 triệu m³, chủ yếu phục vụ dự án đường Vành đai 4 TPHCM (đoạn qua Tây Ninh) với nhu cầu 6,315 triệu m³. Để đảm bảo tiến độ thi công, UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét hỗ trợ nguồn vật liệu đá, góp phần bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư các dự án giao thông liên vùng.

QUANG VINH