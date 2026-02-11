Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thăm, chúc tết các lực lượng làm nhiệm vụ trên vùng biển Trường Sa

Những ngày cuối năm, khi Tết Nguyên đán 2026 đến gần, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 do Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống khai thác IUU kết hợp thăm, chúc tết các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên vùng biển đặc khu Trường Sa.

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 thăm hỏi cán bộ, nhân viên tàu KN 441 đang làm nhiệm vụ tại đặc khu Trường Sa

Đoàn đã trực tiếp lên các tàu cảnh sát biển, tàu dân quân thường trực và tàu thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 để kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, thăm hỏi, động viên và trao quà tết cho cán bộ, nhân viên.

Tại tàu CSB 6007, Đại úy Đỗ Văn Đại, thuyền trưởng, cho biết dù thời tiết trên biển những ngày giáp tết diễn biến phức tạp, đơn vị vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, nắm chắc tình hình an ninh, an toàn trên vùng biển được phân công quản lý.

Cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trước, trong và sau tết; sẵn sàng hỗ trợ ngư dân gặp sự cố, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên bà con đang khai thác trên ngư trường xa bờ trong dịp Tết cổ truyền.

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 thăm hỏi, tặng quà cán bộ, nhân viên tàu KN 420 đang làm nhiệm vụ tại đặc khu Trường Sa

Anh Vũ Công Tâm, thuyền trưởng tàu KN 474 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4, cho biết tàu thường xuyên phối hợp các lực lượng chức năng trên biển tuần tra, kiểm soát và bảo vệ ngư trường.

Cán bộ, nhân viên tàu còn chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân tuân thủ quy định về khai thác thủy sản hợp pháp, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chủ quyền biển đảo.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận tình hình tư tưởng cán bộ, nhân viên ổn định, an tâm công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các tàu duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động phối hợp hiệp đồng, thực hiện đúng quy trình trong kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành pháp luật khi hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra công tác sẵn sàng nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên tàu KN 402 tại đặc khu Trường Sa

Đại tá Lê Văn Tú biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thời gian trực kéo dài, xa đất liền, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hướng tới mục tiêu tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu, phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đồng chí yêu cầu các tàu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trên biển; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân khai thác đúng quy định, an toàn, hiệu quả.

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 thăm hỏi, tặng quà ngư dân đang khai thác hải sản tại đặc khu Trường Sa

Trong chuyến công tác, đoàn cũng đã lên các tàu cá của ngư dân đang khai thác thủy, hải sản trên vùng biển đặc khu Trường Sa để thăm hỏi, động viên.

Đoàn trao tặng cờ Tổ quốc, phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật và các phần quà tết thiết thực như bánh chưng, nhu yếu phẩm, động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Ngư dân La Xoa, thuyền trưởng tàu cá BD 96814 TS (tỉnh Gia Lai) xúc động: "Đây là nguồn động viên lớn đối với ngư dân đang làm ăn dài ngày trên biển. Chúng tôi tin tưởng, có cảnh sát biển, kiểm ngư đồng hành, việc đánh bắt trên biển sẽ an toàn hơn”.

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 6007 đang làm nhiệm vụ tại đặc khu Trường Sa

Chuyến công tác được triển khai trong thời điểm cận kề tết, mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện quyết tâm cao của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển.

Đây cũng là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường gắn kết quân – dân, khẳng định sự hiện diện thường xuyên, liên tục của lực lượng chức năng trên các vùng biển của Tổ quốc.

Các tàu đang làm nhiệm vụ còn là chỗ dựa tin cậy của ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên biển, thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

ĐỨC ĐỊNH