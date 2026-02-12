Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết thăm và chúc tết văn nghệ sĩ tiêu biểu

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết thăm và chúc Tết NSND Hùng Minh. Ảnh: THÚY BÌNH

Tham gia trong chuyến đi có các đồng chí: Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM, Hội Sân khấu TPHCM…

Tại tư gia NSND Hùng Minh ở phường Thông Tây Hội, TPHCM, người nghệ sĩ lão thành của sân khấu cải lương bày tỏ niềm vui mừng và xúc động vì những năm qua ông luôn được lãnh đạo thành phố quan tâm, dành nhiều tình cảm yêu quý.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết thăm và chúc Tết NGND - GS.TS Ngô Văn Lệ. Ảnh: THÚY BÌNH

Tại nhà NGND - GS.TS Ngô Văn Lệ ở phường Gò Vấp, người thầy của nhiều thế hệ học trò vui mừng chuyện trò cùng đoàn lãnh đạo TPHCM. Trong không khí thân tình, gần gũi, mọi người đã cùng ôn lại những kỷ niệm thời đi học ở trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM…

Điểm đến tiếp theo của đoàn là nhà của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính ở phường Bình Lợi Trung. Hiện nghệ sĩ sức khỏe yếu, phải nằm một chỗ. Trí nhớ của ông lúc nhớ lúc quên nhưng thấy đoàn đến thăm, ông rất vui, luôn cười thật tươi.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính vui mừng đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH

Tiếp đến, đoàn lãnh đạo thành phố đã đến thăm NSND Trà Giang tại tư gia ở phường Thạnh Mỹ Tây. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng với những bộ phim đạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim trong nước và quốc tế như: Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội, Cô Nhíp, Mối tình đầu…

NSND Trà Giang vui mừng đón đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm và chúc Tết. Ảnh: THÚY BÌNH

Nghệ sĩ giới thiệu về một số tác phẩm tranh nghệ thuật do bà sáng tác và mời lãnh đạo thành phố có dịp đến thăm phòng tranh cá nhân ở đường Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết thăm và chúc tết vợ chồng NGƯT Mạnh Dung - NSƯT Thanh Dậu

Tại nhà riêng ở phường Tân Định, NGƯT Mạnh Dung và NSƯT Thanh Dậu vui mừng đón tiếp đoàn lãnh đạo thành phố. Hai nghệ sĩ lão thành chân thành cảm ơn tình thương yêu và sự ưu ái của lãnh đạo TPHCM dành cho hai nghệ sĩ trong rất nhiều năm qua.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết thăm và chúc Tết NSƯT Phi Điểu

Điểm đến cuối của chuyến đi thăm là nhà NSƯT Phi Điểu ở phường Xuân Hòa. NSƯT Phi Điểu chia sẻ mới vừa qua cơn bạo bệnh do bị sốt rét. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết động viên tinh thần và chúc NSƯT Phi Điểu khỏe mạnh để tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật.

THÚY BÌNH