Phường Vũng Tàu: Doanh thu du lịch 11 tháng đạt 5.825 tỷ đồng

Ngày 2-12, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết, 11 tháng năm 2025, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của phường Vũng Tàu đã hoàn thành gần sát hoặc vượt mức kế hoạch năm.

Về thu ngân sách, tổng thu thuế ngân sách nhà nước lũy kế 11 tháng đạt hơn 123,4 tỷ đồng, vượt 105,8% so với chỉ tiêu. Tổng doanh thu du lịch bao gồm dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 5.825 tỷ đồng, đạt 97,8% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 11.627 tỷ đồng, đạt 96,69% kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 1.152 tỷ đồng, đạt 99,31% kế hoạch.

Về phát triển kinh doanh, 11 tháng nay, phường Vũng Tàu có 842 hộ đăng ký kinh doanh mới, nâng tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn hiện nay lên 6.244 hộ.

Công tác quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên, môi trường được phường quan tâm thực hiện tốt. Đồng thời, phường cũng tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách.

Khách du lịch tham quan, mua sắm, thưởng thức ẩm thực tại lễ hội "Mỹ vị sóng ngàn" tổ chức tại phường Vũng Tàu, TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Để đạt được các kết quả tốt hơn trong tháng cuối năm 2025 và những năm tiếp theo, ông Vũ Hồng Thuấn cho biết, phường sẽ yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tăng cường triển khai các giải pháp hiệu quả để tăng nguồn thu ngân sách và đưa kinh tế của phường tăng trưởng; Đồng hành, hỗ trợ cho các hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Các phòng, đơn vị liên quan lên kế hoạch tổ chức các chương trình, sự kiện văn hóa, văn nghệ, giải trí chu đáo để phục vụ người dân và du khách; Đẩy nhanh công tác tham mưu, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các đồ án, quy hoạch; Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm về lấn chiếm đất đai, trật tự xây dựng.

Khách du lịch thưởng thức buffet khi lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Vũng Tàu

Bên cạnh đó, phường cũng đang thực hiện các đồ án liên quan công tác đấu giá đối với 4 đồ án quy hoạch chi tiết các khu đất, đề xuất giao Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Vũng Tàu tổ chức lập quy hoạch đưa vào kế hoạch đấu giá cuối năm 2025 và năm 2026.

Ngoài ra, phường đang rà soát điều chỉnh quy hoạch đối với khu đất 34,84ha tại Mũi Nghinh Phong. Đối với khu đất 2,76ha (cụm 5), UBND phường Vũng Tàu đã có báo cáo đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM khảo sát làm cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ định hướng quy hoạch, mô hình tổ chức, lộ trình đầu tư và phương án huy động nguồn lực (kể cả xã hội hóa) thực hiện dự án Trung tâm triển lãm Quốc tế biển Vũng Tàu.

QUANG VŨ