Quốc lộ 1A qua Khánh Hòa đã thông xe hoàn toàn

Đến trưa 23-11, ghi nhận các tuyến đường cao tốc từ Lâm Đồng đi Khánh Hòa đã thông thoáng, trên quốc lộ 1A đoạn qua đèo Cổ Mã và hầm đèo Cả đã không còn xảy ra tình trạng phương tiện ùn ứ kéo dài.

Trạm CSGT Ninh Hòa, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến sáng 23-11, trên quốc lộ 1 đoạn từ xã Vạn Ninh đến đèo Cổ Mã và phía Nam hầm đèo Cả (hướng Nam - Bắc), các phương tiện đã di chuyển bình thường sau 3 ngày bị ách tắc kéo dài hàng chục km.

Lực lượng CSGT hiện vẫn tiếp tục cắt cử lực lượng túc trực để điều tiết và sẵn sàng ứng phó các tình huống ùn tắc có thể xảy ra.

Nhiều phương tiện vẫn bị ùn tắc kéo dài hơn 20km trên quốc lộ 1A từ xã Vạn Ninh đến hầm đèo Cả (tỉnh Khánh Hòa)

Cùng ngày, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), Phòng 6, Cục CSGT cho biết, trên các tuyến đường cao tốc từ Lâm Đồng ra Khánh Hòa (Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Nha Trang - Cam Lâm), các phương tiện cũng đã di chuyển thuận lợi, lực lượng chức năng không còn tạm đóng đường để điều tiết giao thông.

Đoạn quốc lộ 1 bị ùn tắc nhiều ngày đã thông xe

Trước đó, từ khuya 19-11, do ảnh hưởng mưa lũ, trên tuyến quốc lộ 1 qua xã Vạn Ninh, hàng ngàn phương tiện bị ách tắc, nối đuôi nhau kéo dài trên 20km. Lực lượng chức năng đã tạm thời đóng đường một số tuyến đường cao tốc từ Lâm Đồng ra Khánh Hòa; đồng thời tổ chức điều tiết các phương tiện di chuyển ra các tuyến đường phù hợp để giải tỏa ùn tắc trên quốc lộ 1.

Tin liên quan Quốc lộ 1A qua Khánh Hòa ùn tắc hơn 20km

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG