Đồng Nai: Từ clip người dân cung cấp, nhiều tài xế vượt ẩu bị xử phạt

Qua hình ảnh từ người dân cung cấp, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã mời làm việc, lập biên bản xử phạt các tài xế vượt ẩu trên quốc lộ và trên cầu.

Ô tô vượt ẩu trên quốc lộ 13 bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai xử phạt

Ngày 23-11, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.T.S. (39 tuổi, ngụ phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai) về hành vi vượt xe trong trường hợp không được phép trên quốc lộ 13, đoạn qua xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, trang Zalo của Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh tiếp nhận clip do người dân gửi vụ việc xảy ra vào sáng 18-11 tại km122 quốc lộ 13.

Trong clip, xe tải biển kiểm soát 93C-061.xx chở động vật đã bất ngờ lấn sang phần đường ngược chiều để vượt lên, buộc phương tiện đi đối diện phải đánh lái né tránh. Đây là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông trên tuyến.

Đội CSGT đường bộ số 3 nhanh chóng xác minh và xác định tài xế điều khiển phương tiện là N.T.S. Tại buổi làm việc, tài xế S. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Cũng với hành vi nêu trên, Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế L.T.B. (47 tuổi, ngụ xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, đơn vị tiếp nhận phản ánh của người dân qua fanpage Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai về việc vào lúc trưa 17-11, xe ô tô con biển số 60K-054.xx có hành vi vượt ẩu trên cầu Phước Lý, thuộc đường Lý Thái Tổ (xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai), tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

