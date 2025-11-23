TPHCM thông xe cầu Bình Triệu 1, kỳ vọng giảm ùn tắc cửa ngõ Đông Bắc

Thông xe cầu Bình Triệu 1 được kỳ vọng là bước khởi đầu quan trọng để giải quyết bài toán ùn tắc kéo dài nhiều năm tại khu vực này.

Sáng 23-11, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM) tổ chức lễ thông xe cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Bình Thạnh và Hiệp Bình Chánh. Công trình hoàn thành sớm hơn một tháng so với kế hoạch, ghi nhận sự nỗ lực để giảm ùn tắc tại cửa ngõ Đông Bắc thành phố.

Cắt băng thông xe cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, cho biết dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 khởi công cuối năm 2024, với tổng vốn đầu tư 133 tỷ đồng. Toàn bộ cây cầu dài 554m được nâng cao thêm 1m, góp phần khơi thông luồng tuyến thủy trên sông Sài Gòn, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Trong thời gian cấm ôtô qua cầu từ ngày 26-8 đến nay, các tuyến huyết mạch như quốc lộ 13, đại lộ Phạm Văn Đồng và cầu Bình Triệu 2 liên tục rơi vào tình trạng quá tải. Do đó, việc cầu Bình Triệu 1 thông xe trở lại đã nhận được kỳ vọng lớn từ người dân thường xuyên qua lại khu vực này.

Theo phương án tổ chức giao thông, cầu Bình Triệu 1 sẽ phục vụ dòng xe từ ngã tư Hàng Xanh đi Phạm Văn Đồng và quốc lộ 13, trong khi cầu Bình Triệu 2 tiếp tục đảm nhận hướng lưu thông ngược lại vào trung tâm qua đường Đinh Bộ Lĩnh.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm phát biểu tại lễ thông xe. Ảnh: QUỐC HÙNG

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm đánh giá việc hoàn thành dự án sớm hơn dự kiến không chỉ giúp giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài mà còn tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án giao thông lớn trong khu vực.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ mở rộng quốc lộ 13 – tuyến đường chiến lược kết nối trung tâm TPHCM với khu vực Bình Dương (trước đây). Dự án dự kiến khởi công cuối năm 2026, hoàn thành năm 2028, với tổng mức đầu tư khoảng 20.900 tỷ đồng theo hình thức BOT, trong đó ngân sách TPHCM đóng góp khoảng 14.600 tỷ đồng.

Từ hôm nay, xe ô tô, xe tải sẽ được lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 thay vì lưu thông vòng qua cầu Bình Triệu 2 như trước đây. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo quy hoạch, gần 6km quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình sẽ được mở rộng lên 60m. Tuyến đường gồm 4 làn trên cao tốc độ thiết kế 80 km/h, cùng đường song hành hai bên với 3 làn mỗi bên, tốc độ tối đa 60 km/h. Hai hầm chui tại nút giao Bình Lợi và Bình Phước cũng sẽ được xây dựng nhằm tăng khả năng thông hành.

Song song với đó, Sở Xây dựng đang chuẩn bị hồ sơ trình HĐND TPHCM vào tháng 12-2025 để xin chủ trương đầu tư hai dự án mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh.

Phương tiện sẽ được lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 từ ngày hôm nay. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu 1, dài 2km, dự kiến mở rộng lên 30–40m và xây dựng nút giao Đài Liệt Sĩ theo phương án vòng xoay kết hợp hầm chui. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm 4.500 tỷ đồng.

Đường Đinh Bộ Lĩnh cũng sẽ được mở rộng lên 25m, đồng thời xây mới cầu Bình Triệu quy mô 6 làn xe với hai đơn nguyên, mỗi đơn nguyên rộng 11,5m, dài 560m. Tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng.

Ngoài ra, TPHCM sẽ triển khai xây dựng cầu Bình Triệu 3, hoàn thiện mạng lưới cầu – đường liên kết từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Bình Phước, tăng năng lực thông hành và chia tải cho các cầu hiện hữu.

QUỐC HÙNG