Du lịch lễ 30-4 và 1-5: Sôi động thị trường gần, ngắn ngày

Thị trường du lịch dịp lễ 30-4 và 1-5 ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong xu hướng lựa chọn của du khách. Thay vì các hành trình xa hay tour bay dài ngày, nhiều người chuyển sang tour ngắn ngày, điểm đến gần và di chuyển bằng đường bộ để tiết kiệm chi phí.

Khách tham quan, tìm hiểu các món ngon tại một sự kiện văn hóa, ẩm thực trên địa bàn TPHCM. Ảnh: GIA HÂN

Hấp dẫn du lịch cộng đồng, biển đảo

Giữa cái nắng chớm hè mà như đổ lửa, những điểm đến gần với thiên nhiên và văn hóa bản địa trở thành thỏi nam châm thu hút du khách. Chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên (phường Nhiêu Lộc, TPHCM) nói: “Thay vì chen chúc ở những thành phố du lịch vốn thường quá tải, năm nay gia đình tôi quyết định chọn tour 2 ngày 1 đêm về miền Tây. Chúng tôi sẽ tham quan làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa, trải nghiệm cuộc sống miệt vườn, nghe đàn ca tài tử và thưởng thức những món ăn đặc sản địa phương”.

Bên cạnh đó, “du lịch tại chỗ” cũng tạo nên làn sóng mới. Anh Ngô Thiên Lân (phường Thủ Đức, TPHCM) quyết định cùng vợ con khám phá vẻ đẹp của TPHCM qua những góc nhìn khác lạ: trải nghiệm tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, thưởng thức ẩm thực trên du thuyền sông Sài Gòn và xem những show diễn văn hóa đặc sắc như Chào Show, VietCharm. Với anh, đưa bọn trẻ đi dạo phố phường ngày lễ vừa giúp các con thêm yêu thành phố, vừa kiểm soát tốt chi phí cho gia đình.

Đánh giá từ các doanh nghiệp lữ hành, chi phí nhiên liệu tăng đã tác động trực tiếp đến giá tour, nhất là các tuyến phải di chuyển bằng máy bay. Nhiều gia đình ưu tiên các hành trình 2-3 ngày, quãng đường ngắn, có thể di chuyển bằng ô tô riêng hoặc xe du lịch. Nhờ đó, chi phí tổng thể của chuyến đi được kiểm soát tốt hơn so với các tour phải sử dụng đường hàng không.

Tour biển đảo tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách. Từ TPHCM, các điểm đến như Phan Thiết - Mũi Né, Nha Trang, Phú Quốc… ghi nhận lượng khách đặt tour tăng đáng kể. Ngoài lợi thế biển xanh và nghỉ dưỡng, hành trình 2-4 ngày tới các điểm đến này phù hợp với kỳ nghỉ lễ, đồng thời có nhiều lựa chọn di chuyển bằng đường bộ hoặc các chuyến bay ngắn.

Ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, về áp lực biến động giá nhiên liệu đẩy giá vé tăng cao, hiện Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng và kiến nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu các chính sách hỗ trợ phù hợp. Trong đó, phương án điều chỉnh tăng mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa (tăng giá trần) là một trong những phương án đang được Bộ Xây dựng xem xét, đánh giá.

Hàng không tăng chuyến bay

Để tiếp sức mùa cao điểm, Vietnam Airlines thông tin sẽ tăng tải phục vụ nhu cầu đi lại dịp giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Theo kế hoạch, các hãng dự kiến khai thác gần 5.500 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, mạng bay nội địa chiếm phần lớn với hơn 3.800 chuyến bay, cung ứng trên 730.000 ghế, tăng lần lượt 13,3% về số chuyến và 16% về số ghế so với năm trước. Việc tăng tải tập trung vào các đường bay có nhu cầu cao giữa các trung tâm kinh tế và các điểm du lịch.

Chào Show (6 Nguyễn Siêu, phường Sài Gòn) được nhiều du khách lựa chọn để trải nghiệm trong dịp lễ này. Ảnh: HÂN GIA

Cụ thể, các đường bay kết nối Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng tăng gần 30% lượng ghế so với thường lệ; riêng chặng Hà Nội - TPHCM tăng khoảng 12%. Các đường bay từ Hà Nội và TPHCM đi Nha Trang, Phú Quốc tăng gần 20%, trong khi các chặng đến Huế, Quy Nhơn tăng trung bình hơn 5%.

Ở mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines dự kiến khai thác gần 1.700 chuyến bay với khoảng 390.000 ghế, tăng 13,4% về số chuyến và 14,4% về số ghế so với cùng kỳ năm 2025. Theo ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, nhu cầu đi lại của người dân trong các dịp cao điểm thường tăng mạnh. Vì vậy, hãng chủ động bố trí nguồn lực, tăng chuyến và điều hành khai thác linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu hành khách, đồng thời duy trì kết nối hàng không trong nước và quốc tế.

Tương tự, Vietjet Air tiếp tục tăng chuyến trên nhiều đường bay nội địa. Từ 25-4 đến 5-5 hãng dự kiến khai thác gần 3.800 chuyến bay, tăng 500 chuyến (tương đương 16%) so với cùng kỳ năm trước. Tổng số ghế cung ứng trong giai đoạn cao điểm đạt khoảng 832.000 ghế, tăng thêm 130.000 ghế, tương đương 18% so với năm 2025. Các chuyến bay được tăng cường trên những đường bay có nhu cầu lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Phú Quốc… Bên cạnh việc tăng chuyến, hãng cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho hành khách như “Bay Vietjet, nhận lộc vàng”, giảm giá vé Deluxe đến 20% trên toàn mạng bay…

Nhiều đường tour gần kín khách Một số hãng lữ hành xác nhận, tính đến ngày 10-4, tỷ lệ lấp đầy các đường tour đã đạt trên 80%, nhất là tour nước ngoài khởi hành đến Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, lãnh thổ Đài Loan… Với tour trong nước, khách có thói quen đặt trễ. Hiện tại, giá vé máy bay nội địa “tăng nhiệt” cho các chuyến bay khởi hành cận ngày. Chẳng hạn, giá vé một chiều từ TPHCM đi Hà Nội khởi hành ngày 23-4 khoảng 5 triệu đồng/người, cao hơn so với ngày thường khoảng 2 triệu đồng/người tùy hãng bay, giờ bay; với chuyến bay từ TPHCM đi Buôn Mê Thuột, giá từ 1,4-1,6 triệu đồng/người… Các doanh nghiệp du lịch, hàng không khuyến nghị, người dân nên có kế hoạch đặt tour, vé máy bay sớm để có mức giá tốt cũng như giờ bay phù hợp.

THI HỒNG - MAI AN - MINH DUY