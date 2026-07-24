Du lịch nông nghiệp tạo sinh kế bền vững cho nông dân

Ngày 24-7, Hội Nông dân TPHCM phối hợp với xã Bình Mỹ (TPHCM) tổ chức buổi toạ đàm “Khai thác chính sách đặc thù phát triển nông nghiệp TPHCM bền vững”.

Tại tọa đàm, đại diện hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của xã Bình Mỹ đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị một số giải pháp về chính sách phát triển nông nghiệp bền vững của Thành phố.

Ông ﻿Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM chủ trì buổi toạ đàm. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, ngành nông nghiệp đang đối mặt với những thách thức trong quá trình phát triển. Đó là quỹ đất sản xuất ngày càng thu hẹp; chi phí đầu vào và nguồn nhân lực nông nghiệp có xu hướng dịch chuyển mạnh sang các ngành dịch vụ, công nghiệp.

Vì vậy không thể phát triển theo tư duy sản lượng, diện tích truyền thống, mà buộc phải chuyển dịch mạnh mẽ sang nông nghiệp đô thị hiện đại, công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và bền vững.

Du khách tham quan một vườn cây ăn trái tại xã Bình Mỹ. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Do vậy, khuyến khích phát triển các mô hình nhà vườn, trang trại sinh thái để phục vụ du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm, giáo dục xanh... là giải pháp tối ưu hoá việc khai thác đất nông nghiệp vốn nhỏ hẹp ở các đô thị.

Cùng quan điểm trên, đại diện Sở Du lịch TPHCM cũng chia sẻ, phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch bền vững của thành phố.

Các đại biểu tham quan quầy rau sạch và sản phẩm từ nông nghiệp của một số hợp tác xã của TPHCM. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái không chỉ gia tăng giá trị nông sản, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2035.

ĐỨC TRUNG