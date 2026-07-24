Sản phẩm du lịch độc đáo ở Côn Đảo

Từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm, những bãi cát ở Vườn quốc gia Côn Đảo lại đón rùa mẹ vượt ngàn hải lý trở về sinh sản. Tour canh rùa đẻ trứng, thả rùa con về biển trở thành sản phẩm du lịch độc lạ, được đặc khu Côn Đảo khuyến khích phát triển.

Tạo ấn tượng với du khách

Cao điểm từ tháng 7 đến tháng 9, mỗi đêm có hàng chục rùa mẹ vượt ngàn hải lý lên bờ làm tổ. Các tổ kiểm lâm thay nhau túc trực xuyên đêm tại hòn Bảy Cạnh, hòn Cau, hòn Tre Lớn, hòn Tài... để bảo vệ rùa mẹ, di dời trứng đến khu vực ấp an toàn và theo dõi quá trình trứng nở.

Ông Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Côn Đảo, cho biết, ở Côn Đảo hiện có 18 bãi biển là nơi rùa biển lên làm tổ. Mỗi năm có hàng ngàn lượt rùa mẹ trở về. Vào cao điểm, mỗi đêm có khoảng 40 cá thể rùa mẹ lên bờ đẻ trứng, riêng hòn Bảy Cạnh có đêm ghi nhận hơn 20 rùa mẹ lên bờ.

Số lượng rùa biển lên bãi để đẻ trứng tại Côn Đảo chiếm trên 85% tổng số rùa về sinh sản ở vùng biển Việt Nam, đưa nơi đây trở thành một trong những quần thể rùa biển lớn của Đông Nam Á.

Du khách tham gia thả rùa con về biển tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Vườn Quốc gia Côn Đảo

Ngay sau khi rùa mẹ đẻ trứng, các nhân viên kiểm lâm sẽ tiến hành đo kích thước, bấm thẻ nhận dạng rồi cẩn thận di dời từng quả trứng về hồ ấp nhân tạo. Sáu hồ ấp được xây dựng với điều kiện nhiệt độ, độ ẩm được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm hạn chế tác động của thủy triều, thiên địch và thời tiết cực đoan.

Sau khoảng 45-65 ngày, những chú rùa con đầu tiên sẽ đồng loạt chui khỏi lớp cát và được thả về đại dương. Nhờ quy trình khoa học này, tỷ lệ ấp nở thành công đạt khoảng 87%, được xem là mức cao nhất Việt Nam hiện nay. Vì vậy, Vườn quốc gia Côn Đảo được ghi nhận là nơi thả rùa con về biển nhiều nhất cả nước.

Chính hoạt động bảo tồn ấy đã tạo nên một sản phẩm du lịch đặc biệt của Côn Đảo. Vào mùa sinh sản của rùa biển, nhiều du khách đăng ký tour thức cùng lực lượng kiểm lâm canh rùa đẻ trứng và tour trực tiếp thả những chú rùa con về biển. Anh Stephen, du khách đến từ Mỹ, chia sẻ: “Tôi đặc biệt ấn tượng với cách người dân Côn Đảo bảo vệ hệ sinh thái ở đây. Mỗi quả trứng rùa đều được nâng niu, mỗi chú rùa con đều có cơ hội trở về với biển khơi...”.

Nỗ lực bảo tồn động vật quý hiếm

Theo thống kê của Vườn quốc gia Côn Đảo, năm 1993, khi chương trình bảo tồn bắt đầu, toàn Côn Đảo chỉ ghi nhận khoảng 220 cá thể rùa mẹ trở về sinh sản. Đến năm 2025, con số này đã tăng lên 987 cá thể, minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các giải pháp bảo tồn khoa học và bền vững. Trong suốt giai đoạn 1993-2025, lực lượng kiểm lâm đã cứu hộ gần 44.000 tổ trứng, bảo vệ hơn 3,8 triệu trứng, ấp nở và thả về biển gần 2,9 triệu rùa con.

Để bảo vệ loài động vật quý hiếm này, lực lượng kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo duy trì tuần tra, canh gác xuyên đêm trong suốt mùa rùa sinh sản. Bên cạnh công tác bảo vệ thực địa, Vườn quốc gia Côn Đảo từng bước ứng dụng công nghệ vào bảo tồn, như gắn thẻ nhận dạng rùa mẹ, xây dựng cơ sở dữ liệu số, nghiên cứu áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Photo-ID và theo dõi vệ tinh để quản lý đường di cư của rùa biển. Những giải pháp đồng bộ đang góp phần đưa Côn Đảo trở thành mô hình tiêu biểu về bảo tồn rùa biển, đồng thời tạo nền tảng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên một cách bền vững.

Theo báo cáo của UBND đặc khu Côn Đảo, 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách du lịch đến Côn Đảo đạt hơn 410.000 lượt khách, trong đó có rất nhiều du khách tham gia trải nghiệm tour thả rùa con về biển tại Vườn quốc gia Côn Đảo.

Ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, thông tin, Côn Đảo định hướng phát triển thành điểm du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế. Vì vậy, song song với việc kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược đến với Côn Đảo để đầu tư những công trình, dự án chất lượng cao, địa phương cũng chú trọng phát triển du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, bảo vệ môi trường, phát triển đa dạng sinh học.

Công tác bảo tồn rùa biển cũng nằm trong chiến lược phát triển kinh tế du lịch sinh thái của đặc khu Côn Đảo, với mục tiêu tăng trưởng đến năm 2030 đón trên 1 triệu lượt khách/năm.

Tháng 7-2026, lực lượng kiểm lâm và các tình nguyện viên đã ghi nhận 440 tổ rùa lên đẻ, thu nhận 44.343 trứng, trong đó 122 tổ đã nở. Có 10.004 rùa con đã được thả về biển.

QUANG VŨ