Dư nợ tín dụng tại TPHCM đến cuối tháng 10 đạt gần 4,92 triệu tỷ đồng

Ngày 26-10, bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cho biết, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TPHCM đến ngày 31-10-2025 ước đạt gần 4,92 triệu tỷ đồng, tăng 9,79% so với cuối năm 2024.

Trong đó, dư nợ bằng VND ước đạt 4,72 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 96%, tăng 10,29% so với cuối năm 2024. Dư nợ bằng ngoại tệ ước đạt hơn 195 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4%, giảm 0,96% so với cuối năm 2024.

Đặc biệt, dư nợ tín dụng ngắn hạn ước đạt 2,34 triệu tỷ đồng, chiếm 47,7%, tăng 8,04% so với cuối năm 2024. Dư nợ tín dụng trung, dài hạn ước đạt 2,57 triệu tỷ đồng, chiếm 52,3%, tăng 11,44% so với cuối năm 2024.

Theo bà Trần Thị Ngọc Liên, nhiều chương trình tín dụng trên địa bàn TPHCM cũng đang được tích cực triển khai. Cụ thể, đối với 5 lĩnh vực ưu tiên: dư nợ tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn đạt 440.000 tỷ đồng; cho vay xuất khẩu đạt 144.000 tỷ đồng; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt hơn 102.000 tỷ đồng; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 5.300 tỷ đồng; dư nợ tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng.

Đối với gói tín dụng 150.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông lâm sản trên địa bàn TPHCM, tính đến cuối tháng 10-2025, ngành ngân hàng cũng đã giải ngân hơn 32.500 tỷ đồng. Chương trình cho vay nông nghiệp - nông thôn theo Nghị định 116/2018 và Nghị định 55/2015 của Chính phủ cũng có số dư nợ đạt hơn 467.000 tỷ đồng, với hơn 1,75 triệu khách hàng được vay.

Đối với Chương trình bình ổn thị trường, doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm đến tháng 9-2025 đạt 19.059 tỷ đồng. Dư nợ đạt 5.337 tỷ đồng với 33 doanh nghiệp tham gia chương trình, gồm 15 doanh nghiệp bình ổn và 18 doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Tình hình cho vay đóng mới, nâng cấp tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, đến cuối quý 3-2025, dư nợ cho vay đạt 37,7 tỷ đồng với 16 tàu, trong đó có 4 tàu hoạt động cầm chừng, không hiệu quả; 8 tàu đã tất toán nợ với số tiền đã giải ngân trước đó là 85,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn 45 tàu đang được tiếp tục theo dõi ngoại bảng với dư nợ 620.3 tỷ đồng, giảm 3,8% so với quý trước.

Bà Trần Thị Ngọc Liên đánh giá, dư nợ tín dụng trên địa bàn TPHCM 10 tháng đầu năm 2025 duy trì tăng trưởng tích cực, trong đó tín dụng trung và dài hạn tăng khá hơn.

“Ngành ngân hàng TPHCM tiếp tục cung ứng nguồn vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh, tham gia tích cực vào các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại địa bàn”, bà Trần Thị Ngọc Liên nói.

NHUNG NGUYỄN