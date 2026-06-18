Đấu giá không thành du thuyền và 2 tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan

Ngày 18-6, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức đấu giá trực tuyến du thuyền The Reverie Saigon cùng hai tàu hạng sang THALIA và ELECTRA của bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, cả ba tài sản đều không có người mua.

Du thuyền The Reverie Saigon. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TPHCM

Cụ thể, du thuyền The Reverie Saigon, màu xanh - trắng, sản xuất năm 2018 tại Pháp, được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 38,7 tỷ đồng. Mức tiền đặt trước là 7,7 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm.

Trong khi đó, hai tàu hạng sang THALIA và ELECTRA đều được sản xuất năm 2017 tại Ba Lan, có giá khởi điểm 3,8 tỷ đồng mỗi tàu. Tiền đặt trước đối với mỗi tài sản là 763 triệu đồng, tương đương 20% giá khởi điểm.

Phiên đấu giá trực tuyến đối với du thuyền The Reverie Saigon diễn ra từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ; tàu THALIA từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ; tàu ELECTRA từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ.

Trước đó, các tài sản này đã nhiều lần được đưa ra đấu giá nhưng không thành công. Đến nay, mức giá khởi điểm đã được điều chỉnh giảm đến lần thứ tư.

LAM NGUYÊN