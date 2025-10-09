Thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực an sinh xã hội

Từ chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản, đến ứng dụng VssID, liên thông dữ liệu dân cư quốc gia… BHXH TPHCM đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong chi trả, quản lý và tuyên truyền chính sách; mở rộng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, giúp chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với người dân, góp phần hiện đại hóa nền hành chính công của thành phố.

BHXH TPHCM tập huấn cho cán bộ, viên chức ứng dụng chuyển đổi số trong công tác truyền thông, hỗ trợ người tham gia BHXH

Chi trả qua tài khoản ngân hàng

Sau khi lựa chọn sản phẩm trong siêu thị mini gần nhà, bà Trần Thị Thu (73 tuổi, ngụ phường Thới An, TPHCM) cầm thẻ ATM đến quầy thu ngân để thanh toán. Nhân viên tính tiền chỉ cần cà thẻ, đưa máy cho bà Thu nhập mật khẩu là xong. Bà Thu cho biết, thẻ ATM này cũng là tài khoản nhận lương hưu hàng tháng của bà. Trước đây, bà nhận lương hưu bằng tiền mặt nên cứ đầu tháng phải đến bưu điện lãnh tiền, đi chợ cũng phải mang tiền mặt theo vừa bất tiện lại lo đánh rơi. Nay có thẻ ATM việc nhận lương, mua sắm cũng tiện hơn. “Từ ngày nhận lương qua ngân hàng tôi thấy thuận tiện hơn hẳn. Khi cần việc cứ mang thẻ ATM đi siêu thị cà thẻ là xong”, bà Thu nói.

Cùng với bà Thu, nhiều người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được cơ quan BHXH, Bưu điện TPHCM tuyên truyền về lợi ích khi nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản ngân hàng. Theo BHXH TPHCM, nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân để người dân không mất thời gian đi lại, nhanh chóng, thuận lợi; ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thời gian qua, BHXH TPHCM kết hợp với bưu điện, ngân hàng tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật căn cước công dân (CCCD) vào dữ liệu chi trả lương hưu kết hợp đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không dùng tiền mặt. BHXH TPHCM đã thực hiện các giải pháp để tăng cường quản lý người hưởng kết hợp đẩy mạnh chi trả lương hưu qua tài khoản, kết quả đã đưa tỷ lệ chi trả lương hưu qua tài khoản tăng thêm gần 5% so với tháng 8-2025. Trong tháng 9, BHXH TPHCM chi trả cho 343.293 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Trong đó, người hưởng qua tài khoản ngân hàng là 307.572 người (đạt tỷ lệ 89,59%) và 35.721 người nhận bằng tiền mặt.

Ngoài tăng cường hướng dẫn, BHXH TPHCM liên tục tổ chức các hội nghị tập huấn về kỹ năng viết bài, kỹ năng tuyên truyền và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác truyền thông, hỗ trợ người tham gia. Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó giám đốc BHXH TPHCM, cho biết, BHXH TPHCM tăng cường tập huấn cho cán bộ nhân viên trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết, từ đó góp phần lan tỏa chính sách an sinh xã hội một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và nhân văn hơn.

Lan tỏa chính sách trên môi trường số

Theo ông Trần Dũng Hà, Phó giám đốc BHXH TPHCM, chuyển đổi số là một trong những trụ cột quan trọng giúp ngành BHXH thích ứng nhanh với sự thay đổi về mô hình tổ chức chính quyền địa phương từ ngày 1-7 và triển khai hiệu quả các chính sách mới theo Luật BHXH, Luật BHYT 2024. Chuyển đổi số không chỉ giúp tối ưu hóa hoạt động quản lý, điều hành mà còn đóng vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo người dân được tiếp cận, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT một cách công khai, minh bạch và kịp thời, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn như vùng nông thôn, hải đảo. Do đó, BHXH TPHCM đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp số hóa, nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, đơn giản hóa và đồng bộ thống nhất quy trình, nâng cao tính minh bạch và tiếp cận thông tin của người dân.

Cụ thể, ứng dụng VssID - BHXH số giúp người dân có thể tra cứu các thông tin về các loại bảo hiểm nhanh chóng với các thao tác vô cùng đơn giản. Cụ thể là mã số BHXH; cơ quan BHXH; cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH; cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT; đơn vị tham gia BHXH… Tích hợp đầy đủ các thông tin về bảo hiểm như thẻ BHYT, quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thông tin hưởng các chế độ BHXH (một lần, ốm đau, thai sản; lịch sử khám, chữa bệnh BHYT). Ứng dụng cũng cập nhật và truyền tải các thông tin về hoạt động ngành BHXH cho người đăng ký VssID (chế độ, chính sách BHXH, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến)… Bên cạnh đó, BHXH TPHCM tăng cường truyền thông đến người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của ngành BHXH. Việc này giúp giảm tải thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân. BHXH TPHCM cũng phát triển các hình thức truyền thông số, tuyên truyền chính sách qua mạng xã hội, Zalo OA, tin nhắn chủ động… góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số của người dân.

Ông Trần Dũng Hà cho biết, hiện tỷ lệ làm sạch dữ liệu, đồng bộ số định danh cá nhân/CCCD của người tham gia trong cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý đã đạt trên 99 %. “Với định hướng lấy người dân làm trung tâm phục vụ, các giải pháp chuyển đổi số của BHXH TPHCM sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, nhằm bảo đảm quyền lợi an sinh xã hội cho người dân không phân biệt địa bàn sinh sống, góp phần hiện đại hóa nền hành chính công của ngành BHXH trong thời kỳ mới”, ông Trần Dũng Hà khẳng định.

HƯNG VƯỢNG