Khoa học công nghệ

Tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng

SGGPO

Lớp tập huấn đã cung cấp nhiều kỹ năng và kiến thức hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở tiếp cận công nghệ cơ bản, bảo vệ bản thân và gia đình trên môi trường mạng.

Tổ công nghệ số cđ 2.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn

Ngày 11-10, UBND phường Bến Cát (TPHCM) tổ chức tập huấn kỹ năng công nghệ số cho hơn 50 người là thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.

Báo cáo viên đã tập huấn, hướng dẫn nhiều nội dung, như về AI, app Công dân số TPHCM, kết nối zalo OA của UBND phường Bến Cát cho học viên...

Qua đó, nâng cao năng lực số cho Tổ công nghệ số cộng đồng; các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự về công tác chuyển đổi số, nhằm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trên địa bàn phường.

Tổ công nghệ số cđ 3.jpg
Hướng dẫn các thao tác trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, các tổ sẽ trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, hiệu quả.

tổ công nghệ số cđ 1.jpg
Lớp tập huấn cung cấp nhiều kiến thức hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
TÂM TRANG

Từ khóa

Tổ công nghệ số cộng đồng kỹ năng số tập huấn dịch vụ công trực tuyến thủ tục hành chính

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn