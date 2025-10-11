Tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng

Lớp tập huấn đã cung cấp nhiều kỹ năng và kiến thức hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở tiếp cận công nghệ cơ bản, bảo vệ bản thân và gia đình trên môi trường mạng.

Ngày 11-10, UBND phường Bến Cát (TPHCM) tổ chức tập huấn kỹ năng công nghệ số cho hơn 50 người là thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.

Báo cáo viên đã tập huấn, hướng dẫn nhiều nội dung, như về AI, app Công dân số TPHCM, kết nối zalo OA của UBND phường Bến Cát cho học viên...

Qua đó, nâng cao năng lực số cho Tổ công nghệ số cộng đồng; các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự về công tác chuyển đổi số, nhằm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trên địa bàn phường.

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, các tổ sẽ trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, hiệu quả.

