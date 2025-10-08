Thúc đẩy năng lượng nguyên tử vì mục tiêu an toàn và bền vững

Hội thảo quy tụ hơn 400 đại biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

So với 15 lần tổ chức trước, VINANST-16 có một ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam tái khởi động chương trình phát triển điện hạt nhân và ban hành nhiều chính sách thúc đẩy sự phát triển năng lượng nguyên tử trong nhiều lĩnh vực đời sống, nhất là giữ vững an ninh quốc phòng.

Hội nghị quy tụ hơn 400 đại biểu đến từ hơn 80 tổ chức trong và ngoài nước, gồm các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý, nghiên cứu sinh và sinh viên.

Chương trình gồm một phiên toàn thể và 1,5 ngày làm việc tại các tiểu ban. Phiên toàn thể ngày 8-10 tập trung vào công nghệ hạt nhân tiên tiến, kinh nghiệm quốc tế và định hướng phát triển của Việt Nam.

Các diễn giả đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Thụy Điển, Trung Quốc… và Việt Nam trình bày về các chủ đề như: đề án lò phản ứng modul nhỏ (SMR), công nghệ chùm tia điện tử, máy gia tốc phục vụ chiếu xạ, dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân (CNST), phát triển nguồn nhân lực hạt nhân… Trong khuôn khổ sự kiện còn có Hội thảo IAEA với chủ đề “Kinh nghiệm trong quản lý dự án điện hạt nhân”.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định phát biểu khai mạc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ KH-CN nhấn mạnh, hội nghị là dịp các nhà khoa học, cơ quan quản lý và tổ chức trong – ngoài nước chia sẻ kết quả nghiên cứu, sáng kiến, góp phần cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển ngành năng lượng nguyên tử bền vững, thận trọng, tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy tiến độ hay quy mô. Ngành cần xây dựng văn hóa an toàn, làm chủ công nghệ, đầu tư nghiên cứu, hạ tầng và nhân lực chất lượng cao, chuẩn bị cho chương trình điện hạt nhân tương lai.

Sau hơn 40 năm phát triển, năng lượng nguyên tử Việt Nam đã đạt nhiều kết quả trong nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia.

Hội nghị với hơn 200 báo cáo là diễn đàn khoa học quan trọng, định hướng phát triển công nghệ hạt nhân phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Mizonova Maria Georgievna, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng cho biết, Việt Nam có tiềm năng phát triển toàn diện các lĩnh vực như điện hạt nhân, lò phản ứng nhỏ, y học hạt nhân và sản xuất vật liệu bán dẫn. Nga sẵn sàng hợp tác toàn diện trong nghiên cứu, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ hạt nhân hiện đại, an toàn. Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán Nga tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, kết nối đối tác nhằm thúc đẩy hợp tác hạt nhân – lĩnh vực quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng hiện có hơn 500 cơ sở bức xạ, chủ yếu trong y học hạt nhân, ung bướu – xạ trị, công nghiệp và an ninh, được quản lý an toàn, hiệu quả. Thành phố đã ban hành kế hoạch, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hàng năm, nâng cao năng lực và nhận thức cộng đồng. Với nhận thức sâu sắc về các giá trị to lớn của việc ứng dụng năng lượng nguyên tử trong nhiều ngành, TP Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các bộ, ngành liên quan, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học để ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hạt nhân phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như nâng cao năng lực nội sinh, tăng khả năng ứng phó với các thách thức hiện nay.

