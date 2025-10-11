Đến từng nhà hướng dẫn người già chuyển đổi số

Ngày 11-10, UBND phường Phú Nhuận, TPHCM, tổ chức Lễ phát động Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10 và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Học sinh phường Phú Nhuận tương tác với Robot thông minh

Ngoài hưởng ứng ra quân, đăng ký thi đua, phường Phú Nhuận cũng ra quân 5 tổ công nghệ số cộng đồng: các khu phố 3, 5, 10, 22, 31 đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn tận tay cho các hộ gia đình, đối tượng yếu thế, người già, người khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ.

Cụ thể, UBND phường Phú Nhuận thành lập 31 Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân. Phường cũng thực hiện đăng ký thi đua “Khu phố điển hình công nghệ”, phát động Chiến dịch “Gia đình số” - hướng đến mục tiêu mỗi hộ gia đình đều có ít nhất một thành viên thành thạo sử dụng các dịch vụ số.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng tặng quà công nghệ đến học sinh

Học sinh phường Phú Nhuận trải nghiệm kính thực tế ảo tại ngày hội

Trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động trải nghiệm các gian hàng chuyển đổi số.

Các lực lượng chuyên trách cũng hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và cài đặt, sử dụng các ứng dụng nền tảng số.

Tổ công nghệ số cộng đồng tại phường Phú Nhuận đến nhà hướng dẫn người cao tuổi sử dụng công nghệ số



* Cũng trong ngày 11-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh phối hợp Đoàn Thanh niên phường triển khai mô hình tổ xung kích 123 – “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, đến từng địa điểm, hiểu từng việc”.

Đoàn viên, thanh niên phường Bình Thạnh hướng dẫn người cao tuổi sử dụng các nền tảng và ứng dụng công nghệ số

Các nhóm nhỏ được thành lập tại khu dân cư, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, quán cà phê… do đoàn viên, thanh niên đảm nhiệm, trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng và ứng dụng công nghệ số trong đời sống hằng ngày.

Người cao tuổi phường Bình Thạnh tiếp cận công nghệ tại quán cà phê

Tại quán cà phê Windy (số 34 Nguyễn Thiện Thuật, phường Bình Thạnh) đoàn viên thanh niên hỗ trợ người cao tuổi cài đặt và sử dụng các ứng dụng thiết yếu như: Cổng dịch vụ công quốc gia, VNeID, VssID (Bảo hiểm xã hội số), eTax (Thuế điện tử), SOS An ninh trật tự.

Qua đó, giúp người dân thuận tiện tra cứu thông tin, thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, gửi phản ánh, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cá nhân trong môi trường số.

THÁI PHƯƠNG