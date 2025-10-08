Khoa học công nghệ

Ngày 8-10, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) phát động cuộc thi “Sinh viên an ninh mạng 2025”. Cuộc thi do NCA chủ trì tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an và Bộ GD-ĐT, phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an). Cuộc thi sẽ diễn ra với 2 vòng thi chính gồm vòng sơ khảo (18-10) và vòng chung khảo (15-11) tại Hà Nội, quy tụ đông đảo sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong nước và một số trường quốc tế.

Năm nay, cuộc thi với chủ đề “An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân”. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên trực tiếp tiếp cận những tình huống an ninh mạng thực tế, từ đó phát triển năng lực chuyên môn, tư duy xử lý ứng biến và khả năng sáng tạo. Hội đồng đề thi được tập hợp từ các công ty công nghệ như: Viettel, VNPT, FPT, CMC, NCS, Vietsunshine, CyRadar, Misoft, Misa, Mi2, Bkav... và các chuyên gia độc lập.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 250 triệu đồng tiền mặt, cùng với học bổng từ các đơn vị đào tạo uy tín, các sản phẩm và dịch vụ công nghệ; cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp được cố vấn trực tiếp bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ số. Ngoài ra, kết quả dự thi của các đội sinh viên Việt Nam là cơ sở để NCA đề cử đội đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi an ninh mạng trong khu vực và quốc tế như Cyber SEA Game, ASEAN Cyber Shield… Dự kiến, có khoảng 50 doanh nghiệp tham gia các hoạt động đồng hành và có các gian hàng hướng nghiệp, giới thiệu công nghệ, tuyển dụng trực tiếp tại sự kiện.

TRẦN BÌNH

