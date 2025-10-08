Đồng Nai khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào chuyển đổi số

Sáng 8-10, tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Đồng Nai, Sở KH-CN tổ chức khai mạc Ngày hội khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2025 – Techfest Đồng Nai 2025.

Năm 2025 là thời điểm bản lề để Đồng Nai triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, tập trung 3 hướng lớn: Xây dựng hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quản trị, sản xuất và đời sống và phát triển hạ tầng số và đô thị thông minh tại các khu vực trọng điểm như Trấn Biên, Tân Triều, Long Thành.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng

Techfest Đồng Nai 2025 (diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10-10) với chủ đề: "Đường băng sáng tạo - Đồng Nai cất cánh", có quy mô 200 gian hàng trưng bày và dự kiến thu hút 1.500 khách mời tham gia các chuyên đề và 60.000 lượt khách tham quan.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Ngày hội khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như một trụ cột phát triển, thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, doanh nghiệp và doanh nhân".

Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Đồng Nai xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành trụ cột hàng đầu cho tăng trưởng. Tỉnh đặt mục tiêu thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất, mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà khoa học, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào chuyển đổi số, tạo điều kiện để các ý tưởng sáng tạo, dự án khởi nghiệp công nghệ sớm trở thành sản phẩm thực tiễn.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tham quan các gian hàng

Lãnh đạo Sở KH-CN tỉnh Đồng Nai tham quan gian hàng tại ngày hội

Tại Techfest Đồng Nai 2025, Trưởng Ban kết nối đầu tư, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC) đã Công bố báo cáo đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp Đồng Nai và khu vực phía Nam; Sở KH-CN ra mắt Quỹ Phát triển KH-CN.

