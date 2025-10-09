1.000 sản phẩm công nghệ hội tụ ở Hải Phòng

Sáng 9-10, TP Hải Phòng tổ chức khai mạc sự kiện TechFest Hải Phòng lần thứ 8 với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn - Hải Phòng vươn mình ra biển lớn”.

Sự kiện được kỳ vọng là nơi hội tụ tinh hoa cho các hoạt động đổi mới, sáng tạo và là không gian bứt phá, chắp cánh cho những ý tưởng táo bạo, thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp, đưa Hải Phòng vững bước vươn tầm, hội nhập cùng biển lớn.

Lãnh đạo TP Hải Phòng thực hiện nghi thức khai mạc sự kiện TechFest Hải Phòng 2025

TechFest Hải Phòng giới thiệu, kết nối hơn 1.000 sản phẩm công nghệ, đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp trong và ngoài nước của hơn 3.000 doanh nghiệp, nhà quản lý, chuyên gia, quỹ đầu tư tham dự; kết nối trong chuỗi các sự kiện khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, trong 3 ngày diễn ra có 12 sự kiện xuyên suốt, đã có hàng ngàn lượt người đăng ký tham dự trực tiếp, thể hiện quyết tâm và tinh thần chung sức thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, từ khối cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội tới khối doanh nghiệp trong và ngoài nước tại TP Hải Phòng.

Một số gian hàng công nghệ tại sự kiện

Sự kiện năm nay cũng đánh dấu năm đầu tiên sự kiện được tổ chức sau khi hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

Tất cả hoạt động của TechFest Hải Phòng 2025 được tổ chức trực tiếp và thu phát hình trực tuyến phù hợp hoạt động chuyển đổi số, đảm bảo quy mô sự kiện khoa học công nghệ tầm cỡ khu vực phía Bắc. Chuỗi sự kiện sẽ có sự tham gia của đại diện quốc tế đến từ các quốc gia Israel, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc…

ĐỖ TRUNG