Tối nay 6-11, bão đổ bộ đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk

Theo cơ quan khí tượng của Việt Nam, trong khoảng 21 giờ ngày 6-11 đến rạng sáng 7-11, tâm bão số 13 đổ bộ đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, gây mưa và gió diện rộng.

Mô hình dự báo sáng 6-11 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hồi 8 giờ sáng nay 6-11, tâm bão số 13 ở khoảng 13,1 độ vĩ Bắc - 112 độ kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 310km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão vẫn di chuyển nhanh và chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25km/giờ.

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định, đến 19 giờ tối nay (6-11), tâm bão ở vị trí 14,0 độ vĩ Bắc - 109,4 độ kinh Đông, ngay trên vùng ven biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cách bờ chỉ còn 70-100km.

Ở thời điểm này, bão vẫn duy trì cường độ rất mạnh với cấp 13-14, giật cấp 17, vùng gần tâm bão có gió giật dữ dội, sóng cao 7-9m, biển động dữ dội.

Khoảng sau 21 giờ đến rạng sáng mai 7-11, tâm bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực tâm bão có gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15-16, trọng tâm ảnh hưởng là phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai.

Sau khi đi sâu vào đất liền, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đến 7 giờ ngày 7-11 chỉ còn cấp 7, giật cấp 9 trên khu vực Nam Lào.

Cơ quan khí tượng lưu ý trước khi bão vào bờ, hoàn lưu trước bão đã ảnh hưởng, gây mưa to và gió giật, đề phòng tố, lốc.

Người dân gia cố mái ứng phó bão

Tại các khu vực ven biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, gió mạnh dần lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 17; khu vực đất liền từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Từ chiều và đêm nay, khu vực Đà Nẵng - Đắk Lắk có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm; các khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp.

Theo Cục Khí tượng - thủy văn, bão số 13 (Kalmaegi) năm nay có quỹ đạo và cường độ tương tự bão số 12 Damrey năm 2017 và bão số 9 Molave năm 2020, đều là các cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và gây mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, hôm nay, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm phải khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn. Người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão cần chủ động chằng chống nhà cửa, tránh ra khỏi nhà khi có gió mạnh và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương.

PHÚC VĂN