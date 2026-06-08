Tăng cường hợp tác và kết nối giữa các thành phố trong ASEAN

Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN ngày 8-6. Ảnh: VIẾT THÀNH.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, ASEAN đang bước vào giai đoạn bản lề để hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 trong bối cảnh thế giới đang biến đổi sâu sắc. Cạnh tranh chiến lược gia tăng, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới, những tác động của an ninh phi truyền thống... đòi hỏi ASEAN phải nâng cao hơn nữa năng lực tự cường của mình.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT THÀNH

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc bày tỏ tin tưởng, với tinh thần hợp tác và trách nhiệm chung, thành phố các nước trong ASEAN sẽ tiếp tục tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau kiến tạo những động lực phát triển mới, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, bền vững và lấy người dân làm trung tâm. Tinh thần đó cần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa bắt đầu từ TP Hà Nội hôm nay.

Chia sẻ những vấn đề thực tiễn của TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, quá trình đô thị hóa mạnh mẽ đang đưa các thành phố trở thành trung tâm tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và kết nối khu vực, song cũng đặt ra nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, áp lực hạ tầng, ô nhiễm môi trường, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sống của người dân. Lãnh đạo TP Hà Nội cam kết tiếp tục là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trong các cơ chế hợp tác ASEAN, hướng tới xây dựng mạng lưới đô thị ASEAN ngày càng gắn kết, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Gửi thông điệp trực tuyến tới hội nghị, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đánh giá cao sự tham gia tích cực của nhiều thành phố trong ASEAN, trong đó có TP Hà Nội và TPHCM, thông qua triển khai các dự án đô thị thông minh và thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm với các đối tác khu vực và quốc tế. Theo ông Kao Kim Hourn, phát triển đô thị thông minh và bền vững hiện đã trở thành một phần quan trọng trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và Kế hoạch Tổng thể kết nối ASEAN. Ông kêu gọi các thành phố tăng cường hợp tác về chuyển đổi số, quản trị đô thị và xây dựng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Hội nghị đã diễn ra 2 phiên đối thoại với chủ đề “Nắm bắt cơ hội phát triển trong kỷ nguyên số: Lấy người dân làm trung tâm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả quản trị đô thị” và “Kiến tạo tương lai bền vững: Xây dựng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu vì một ASEAN xanh”.

Trong các phiên đối thoại, lãnh đạo TP Hà Nội cho biết, thành phố đang từng bước xây dựng hệ sinh thái số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, môi trường và quản trị đô thị. Các ứng dụng AI và dữ liệu lớn được triển khai nhằm hỗ trợ điều tiết giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ công và cải thiện chất lượng sống của người dân. TP Hà Nội cũng đang nghiên cứu xây dựng “bản sao số” của đô thị để mô phỏng và đánh giá tác động chính sách trước khi triển khai trên thực tế.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, lãnh đạo TP Hà Nội đề xuất 3 ưu tiên hợp tác giữa các đô thị trong ASEAN, gồm: phát triển hạ tầng số đồng bộ và bao trùm, xây dựng cơ chế quản trị dữ liệu có trách nhiệm, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thông qua Mạng lưới Thành phố thông minh ASEAN.

Chia sẻ kinh nghiệm, bà Math Azimah, Phó Thị trưởng TP Siem Reap (Campuchia), cho biết, là thành viên Mạng lưới Thành phố Thông minh ASEAN từ năm 2018, thành phố đã triển khai lộ trình phát triển đô thị thông minh nhằm cải thiện quản trị, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển bền vững. Chuyển đổi số đã giúp cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian và chi phí cho người dân, đặc biệt đối với các nhóm ở vùng xa, người khuyết tật và người lao động bận rộn. Thời gian tới, Siem Reap sẽ tiếp tục thúc đẩy các giải pháp đô thị bền vững như xây dựng hệ thống quản lý rác thải thông minh, mở rộng giao thông xanh và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản trị đô thị.

Các đại biểu cũng thảo luận và kêu gọi tăng cường hợp tác và kết nối giữa các thành phố trong ASEAN nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy liên kết giữa người dân với người dân và cùng xây dựng hệ sinh thái đô thị thông minh, bền vững trong khu vực.

MINH DUY