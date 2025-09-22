Đưa Nghị quyết 68 vào nhịp sống doanh nhân

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (gọi tắt là Nghị quyết 68) là một trong 4 nghị quyết trụ cột cho phát triển đất nước.

Tại TPHCM, nhiều địa phương cụ thể hóa chủ trương này bằng những giải pháp thiết thực, từ hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, tháo gỡ vướng mắc về thuế và vốn đến xây dựng không gian khởi nghiệp sáng tạo.

Chủ hộ kinh doanh trên địa bàn phường Tân Mỹ được hướng dẫn kê khai thuế, thực hiện hóa đơn điện tử. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Lan tỏa từ những hộ kinh doanh nhỏ

Buổi chiều cuối tuần, tại cửa hàng vải trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Mỹ), bà Nguyễn Thanh Kiều tỉ mỉ đóng hàng gửi cho khách và kèm hóa đơn. Vì lớn tuổi nên lâu nay bà vẫn bán hàng theo kiểu truyền thống, ai có nhu cầu thì ghé mua.

Mới đây, bà được địa phương hướng dẫn bán hàng trực tuyến, được hướng dẫn về kê khai thuế và hỗ trợ máy in hóa đơn… Qua mấy ngày thử nghiệm, bà đã có những đơn hàng đầu tiên bán qua mạng và biết cách kê khai thuế theo quy định của pháp luật.

Câu chuyện của bà Kiều cho thấy hiệu quả bước đầu của việc cụ thể hóa Nghị quyết 68 ngay từ cấp cơ sở. Những ngày qua, công chức phường Tân Mỹ cùng các thành viên của Thuế cơ sở 7 (thuộc Thuế TPHCM) và nhân viên ngân hàng đã chủ động đến từng hộ, hướng dẫn kê khai thuế điện tử, giới thiệu sàn thương mại trực tuyến và các gói vốn ưu đãi, giúp hộ kinh doanh mở rộng thị trường.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Bé Ngoan cho biết, phường tổ chức hội nghị gặp gỡ, đồng hành tháo gỡ khó khăn để hộ kinh doanh yên tâm phát triển. Chính quyền đang hoàn tất khâu chuẩn bị thành lập các tổ địa bàn đến tận từng cơ sở kinh doanh, hướng dẫn chính sách thuế, giải pháp tài chính, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất kinh doanh.

Tại phường Tăng Nhơn Phú, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định chương trình đột phá “5 tại chỗ”: tận dụng hạ tầng, y tế, giáo dục, nguồn lực doanh nghiệp sẵn có để đáp ứng nhu cầu tại chỗ cho người dân và doanh nghiệp.

Hiện phường có hơn 4.300 doanh nghiệp và 6.800 hộ kinh doanh, đặt mục tiêu mỗi năm phát triển khoảng 130 doanh nghiệp mới.

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Bạch Hoàng Phụng thông tin, phường có vị trí chiến lược, kết nối thuận lợi nhờ đường Vành đai 2 và tuyến đường sắt đô thị số 1 cũng như là nơi tọa lạc của Khu công nghệ cao TPHCM, Khu du lịch Suối Tiên và nhiều trường đại học, cao đẳng, bệnh viện… nên có nhiều cơ hội thu hút đầu tư.

Phường Tăng Nhơn Phú cũng thành lập Hội Doanh nghiệp phường, công bố các dự án đầu tư công, tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương tham gia. Những chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, quân nhân xuất ngũ được chú trọng triển khai, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế tư nhân bền vững.

Mới đây, các phường Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình và Tân Sơn phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề về triển khai các nghị quyết trọng điểm của Bộ Chính trị, ký kết biên bản ghi nhớ nhiều nội dung quan trọng. Các phường thống nhất hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, khuyến khích sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong địa bàn, hình thành mạng lưới liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Gắn kết cộng đồng doanh nghiệp

Cuối tháng 8, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Thạnh lần thứ I, xã đã tổ chức ra mắt Hội Doanh nghiệp xã. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Tuyên chia sẻ, Đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt, mời cán bộ, đảng viên tham gia các buổi triển khai Nghị quyết 68 nhằm nắm rõ các cơ chế, chính sách.

Cùng với việc thành lập Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh, xã cũng tổ chức các hội chợ mua sắm nhằm kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Thời gian tới, xã Đông Thạnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng, giảm tối đa thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời khó khăn của doanh nghiệp, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cả cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể.

Hội Doanh nghiệp Tân Sơn Nhất cũng được thành lập ngay từ tháng 8-2025. Chỉ sau hơn một tháng, hội có hơn 50 doanh nghiệp hội viên, trong đó có nhiều doanh nghiệp ngoài phường. Hội hoạt động với vai trò là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại, hỗ trợ hội viên tháo gỡ khó khăn, kiến nghị chính sách kịp thời.

Chủ tịch UBND phường Đoàn Văn Đủ cho hay, phường hiện có khoảng 4.200 doanh nghiệp và 2.600 hộ kinh doanh. Do đó, phường đặt ra yêu cầu Hội Doanh nghiệp Tân Sơn Nhất ưu tiên những hoạt động mang lại giá trị thực tế, kết nối doanh nghiệp cùng phát triển bền vững. Không dừng ở việc thành lập hội, phường cũng đang hoàn tất công tác chuẩn bị để ra mắt Làng khởi nghiệp sáng tạo (tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình).

Bí thư Đảng ủy phường Lê Hoàng Hà chia sẻ, Làng khởi nghiệp sáng tạo sẽ là nơi liên minh các văn phòng khởi nghiệp, hội, đơn vị có liên kết. Không gian này sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa - kinh tế định kỳ, nơi doanh nghiệp tư nhân, startup, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm, tổ chức hội chợ, workshop, thúc đẩy chuyển đổi số và quảng bá sản phẩm địa phương.

Đây cũng là giải pháp mà địa phương triển khai để sử dụng hiệu quả quỹ đất, hạn chế lãng phí và tạo môi trường sáng tạo, kết nối cộng đồng.

Những mô hình này cho thấy khi cấp cơ sở chủ động sáng tạo, nghị quyết của Trung ương nhanh chóng được “đời sống hóa”, giúp doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận vốn, đất đai, công nghệ. Đồng thời, người dân được thụ hưởng dịch vụ đa dạng hơn, tạo mối liên hệ khăng khít giữa chính quyền - doanh nghiệp - cộng đồng để cùng phát triển.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - CẨM TUYẾT