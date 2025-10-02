Đưa Phong trào Thi đua quyết thắng đi vào chiều sâu

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cụm thi đua số 8 Bộ đội Biên phòng gồm 4 đơn vị: Hải đoàn 18, 28, 38 và 48.

Các đại biểu tham dự hội nghị

năm 2025, công tác TĐKT và phong trào TĐQT đã được các đơn vị trong cụm thi đua triển khai tích cực, toàn diện, là động lực quan trọng làm chuyển biến các mặt công tác, nhất là nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có nền nếp trọng tâm, trọng điểm, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm và thi đua đột kích; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, các hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam của tàu cá nước ngoài, các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU)…

Tại hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 2 đơn vị có thành tích xuất sắc, đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng cờ thi đua năm 2025 gồm Hải đoàn Biên phòng 38 và Hải đoàn Biên phòng 48

Song song đó, các phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”... được các đơn vị trong cụm thi đua triển khai thực hiện hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao, góp phần thắt chặt tình quân dân tại các địa bàn đóng quân.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng biểu dương, đánh giá cao thành tích của các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 Bộ đội Biên phòng đạt được trong thời gian qua.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu yêu cầu, các đơn vị trong cụm thi đua tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng, công tác biên phòng; nâng cao năng lực nắm, dự báo, đánh giá tình hình trên biển và những vấn đề liên quan chức năng, nhiệm vụ được giao…

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, làm cho phong trào TĐQT thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

MẠNH THẮNG