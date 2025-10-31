Băn khoăn về thẩm quyền xác định cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt

Cuối buổi sáng 31-10, các ĐB Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Liên quan tới dự thảo luật này, sáng cùng ngày, Tờ trình của Chính phủ đã đề xuất tách Quỹ Công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ độc lập, gồm Quỹ đầu tư Phát triển công nghiệp an ninh và Quỹ công nghiệp quốc phòng.

Phiên thảo luận tại tổ Đoàn ĐB Quốc hội TPHCM. Ảnh: QUANG PHÚC

Qua thảo luận tại tổ, các đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại về dự án luật. Các ý kiến nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật này đã cụ thể hóa và phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh trong thời gian qua.

Thảo luận tại tổ, ĐB Lò Thị Việt Hà (Tuyên Quang) tán thành với đề xuất tách riêng Công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ độc lập; đồng thời đề nghị ban soạn thảo quy định hoạt động của quỹ phải được sự giám sát của cơ quan tài chính hoặc cơ quan quản lý về tài chính quốc gia và phải được thực hiện kiểm toán. Nếu có sử dụng vốn của Nhà nước, cần có sự đánh giá và có giải pháp bảo đảm an toàn vốn.

ĐB Lò Thị Việt Hà (Tuyên Quang). Ảnh: VIẾT CHUNG

Liên quan đến sản phẩm công nghiệp an ninh, ĐB Lò Thị Việt Hà đề nghị rà soát lại việc thực hiện công nghiệp an ninh và công nghiệp quốc phòng; đồng thời nghiên cứu giải pháp để các sản phẩm quốc phòng an ninh được khuyến khích sử dụng trong công tác dân sự.

ĐB Đỗ Đức Hiển (TPHCM) cho biết, các quy định trong dự thảo cơ bản đã bám sát nội dung trong Kết luận 158 của Bộ Chính trị về xây dựng công nghiệp an ninh trong kỷ nguyên mới.

Đi vào cụ thể, ĐB Đỗ Đức Hiển cho rằng, việc có thêm Quỹ Đầu tư phát triển công nghiệp an ninh phải đảm bảo theo yêu cầu nội dung chi của Kết luận 158. Theo đó, nội dung chi phải tách biệt với Quỹ công nghiệp quốc phòng. Do đó, cơ quan chủ trì soạn thảo cần rà soát lại toàn bộ dự thảo đảm bảo nội dung chi ở 2 quỹ không chồng chéo.

ĐB Đỗ Đức Hiển (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Liên quan tới các quy định trong Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, ĐB Đỗ Đức Hiển băn khoăn trong thẩm quyền xác định cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt. Theo đó, thẩm quyền xác định cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt do Thủ tướng thành lập, nhưng đơn vị dẫn dắt chỉ đạo lại do Bộ trưởng Bộ Công an thành lập.

“Tôi băn khoăn thẩm quyền như vậy dẫn đến việc đơn vị nòng cốt do Thủ tướng thành lập, còn hội đồng để dẫn dắt, chỉ đạo lại do Bộ trưởng Bộ Công an thành lập. Cơ quan soạn thảo nên cân nhắc nội dung này”, ĐB Đỗ Đức Hiển nêu vấn đề.

Cùng tham gia thảo luận vào dự thảo luật này, ĐB Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) đề nghị quy định rõ ràng về tiêu chí, phạm vi và thứ tự ưu tiên giữa các nhóm đối tượng được thụ hưởng liên quan tới chính sách của Nhà nước đối với Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Theo ĐB, các tiêu chí nên theo nguyên tắc cho các doanh nghiệp, tổ chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, cung ứng sản phẩm, dịch vụ an ninh; các tổ chức khoa học - công nghệ, doanh nghiệp dân sự có năng lực, tham gia hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp an ninh; các địa phương, cơ sở giáo dục - đào tạo kỹ thuật tham gia phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng phục vụ công nghiệp an ninh.

ĐB Ma Thị Thúy (Tuyên Quang). Ảnh: VIẾT CHUNG

Bên cạnh đó, ĐB Ma Thị Thúy cũng kiến nghị, trong quá trình hoàn thiện luật, cần đánh giá kỹ mô hình tổ chức tương tự đang vận hành trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng để có thể kế thừa, điều chỉnh phù hợp với đặc thù của công nghiệp an ninh.

Tại một số tổ, các ĐB thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế. Các ĐB tán thành với sự cần thiết ban hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế. Theo đó, các ý kiến khẳng định, việc sửa đổi luật nhằm kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là các Nghị quyết chuyên đề mà Bộ Chính trị vừa ban hành; đồng thời hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

ĐỖ TRUNG