Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Campuchia hội đàm

Ngày 13-11, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 2, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha ký kế hoạch hợp tác

Tại buổi hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha đánh giá, thời gian qua, Bộ Quốc phòng hai nước đã quán triệt toàn diện, sâu sắc chủ trương, định hướng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, đưa hợp tác quân sự, quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển ở mỗi nước.

Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện nhiều nội dung trọng tâm. Cụ thể, tiếp tục củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước, hai quân đội; tăng cường trao đổi tình hình, tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao hai nước về công tác quân sự, quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha chứng kiến nghi thức kết nghĩa giữa Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Ban chỉ huy Hiến binh thành phố Bavet

Tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, như: đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; tăng cường các hoạt động giao lưu lãnh đạo trẻ, sĩ quan trẻ quân đội hai nước; tạo đột phá về chất lượng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương trong khu vực và quốc tế; thúc đẩy hợp tác ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, trong đó, có cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, diễn tập chung phòng, chống các thách thức an ninh phi truyền thống giữa quân đội ba nước.

Về đẩy mạnh hợp tác biên giới, Việt Nam và Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, đóng góp tích cực vào công tác phân giới, cắm mốc giữa hai nước; kịp thời phối hợp, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh trên biển, đối xử nhân đạo với ngư dân; đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp với quân đội hai nước trong hợp tác, quản lý biên giới; tăng cường kết nối hạ tầng kinh tế, thông quan cửa khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân biên giới qua lại, giao thương, phát triển kinh tế phù hợp với luật pháp mỗi nước và thỏa thuận giữa hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà lưu niệm đến Đại tướng Tea Seiha

Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha ký Kế hoạch hợp tác năm 2026, Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực và Thỏa thuận về hợp tác biên phòng; chứng kiến trao Biên bản ký kết nghĩa giữa Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Việt Nam) và Ban chỉ huy Hiến binh thành phố Bavet (Campuchia).

QUANG VINH