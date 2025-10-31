Trình Quốc hội quy định đặc thù của Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh

Sáng 31-10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 4 dự án, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, dự thảo luật gồm 2 điều, trong đó quy định tách Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ độc lập, gồm Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh và Quỹ công nghiệp quốc phòng. Giao Bộ Công an quản lý Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh, đồng thời phân cấp Quỹ công nghiệp quốc phòng từ Chính phủ cho Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, bổ sung quy định đặc thù của Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh gồm nguồn tài chính từ đóng góp của các thành viên tham gia Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, nguyên tắc hoạt động chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm nhằm xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh, đặc biệt, khẳng định nguyên tắc không trùng nội dung chi với Quỹ công nghiệp quốc phòng.

Quang cảnh phiên họp sáng ngày 31-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự thảo luật cũng bổ sung một mục về tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, trong đó, quy định về chức năng, nhiệm vụ, thành phần của tổ hợp, hạt nhân tổ hợp, thành viên tham gia tổ hợp và chính sách của Nhà nước đối với tổ hợp. Nội dung bổ sung về tổ hợp cơ bản tương đồng với quy định về tổ hợp công nghiệp quốc phòng, tuy nhiên quy định cụ thể những nội dung đặc thù để tránh trùng lặp, chồng chéo và thể chế hóa yêu cầu của Bộ Chính trị về tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Theo dự thảo luật, tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia do Nhà nước dẫn dắt, định hướng, với hạt nhân là các cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài công an nhân dân có nguồn lực, tiềm lực khoa học và công nghệ để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh.

Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất, hoàn chỉnh, sửa chữa, cải hoán, cải tiến, hiện đại hóa các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình Quốc hội các dự án luật. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhiệm vụ trọng tâm của tổ hợp là sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an toàn, an ninh mạng; sản phẩm, dịch vụ công nghiệp dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn quốc gia; sản phẩm kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, công cụ hỗ trợ, quân trang ngành công an; phương tiện tuần tra trên tuyến ven biển, tuyến sông…

Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia cũng có nhiệm vụ làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ nền, công nghệ lõi, chuyển giao, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại; huy động nguồn lực quốc gia phát triển công nghiệp an ninh.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới báo cáo thẩm tra các dự án luật. Ảnh: QUANG PHÚC

Báo cáo thẩm tra dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí với các quy định về Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh, tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, hội đồng quản lý phát triển công nghiệp an ninh với các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội.

Cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu khái niệm Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh cho rõ ràng hơn, bao quát nhu cầu thực tiễn, bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị; đồng thời, nghiên cứu chỉnh sửa khái niệm Quỹ công nghiệp quốc phòng cho thống nhất.

Về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát kỹ lưỡng các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh, tránh bỏ sót các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh quan trọng.

ĐỖ TRUNG