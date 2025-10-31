Đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong công tác an ninh mạng

Chiều 31-10, các ĐB Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án luật: Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Trong đó, nhiều vấn đề “nóng” liên quan tới Luật An ninh mạng được các ĐB quan tâm thảo luận.

ĐB Đỗ Văn Yên (TPHCM) cho biết, đây là luật khó, đi sâu vào từng vấn đề cấp thiết trên không gian mạng. Theo ĐB, mặc dù trong dự thảo luật đã đề cập tới nhiều hành vi bị cấm trên không gian mạng, nhưng vẫn còn có hành vi như sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hành vi giả tạo các thông tin, xuyên tạc, lừa đảo qua AI chưa được cấm.

Quang cảnh phiên thảo luận ở tổ của Đoàn ĐB Quốc hội TPHCM, chiều 31-10. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Đỗ Văn Yên đề nghị bổ sung theo hướng cấm các hành vi “bịa đặt, vu khống, sử dụng công nghệ AI để giả mạo âm thanh, giọng nói, video của các cá nhân, tổ chức nhằm xuyên tạc sự thật, gây hiểu lầm, làm tổn hại đến danh dự, uy tín, quyền lợi hợp pháp của người khác hoặc gây phương hại tới an ninh quốc gia”.

ĐB Đỗ Văn Yên (TPHCM) thảo luận tổ. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Đỗ Văn Yên cũng nêu quan điểm, trong dự thảo luật chưa có quy định hay cơ chế phối hợp giữa chủ thể Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; chưa có quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong kiểm tra an ninh mạng, các biện pháp phòng chống gián điệp mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước. Do đó, có thể sẽ chưa đồng bộ với hệ thống pháp luật.

ĐB Dương Văn Thăng (TPHCM) cho biết, trong dự thảo cũng chưa quy định đầy đủ trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong việc đấu tranh, bảo vệ an ninh mạng khi chỉ có quy định “Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành thực hiện công tác đấu tranh, bảo vệ an ninh mạng”; do đó cần bổ sung trách nhiệm của lực lượng quân đội trong công tác đấu tranh, bảo vệ an ninh mạng.

ĐB Dương Văn Thăng (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Tiếp tục góp ý, ĐB Nguyễn Trần Phượng Trân (TPHCM) cho biết, qua rà soát các cơ sở pháp lý về Luật An ninh mạng, bà thấy rằng trong dự thảo luật lần này chưa kế thừa ở lĩnh vực mật mã dân sự, cũng như vai trò, trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về mật mã dân sự. Từ nhận định này, để thực hiện đúng quan điểm và chủ trương của Chính phủ cũng như Quốc hội trong xây dựng luật, ĐB Nguyễn Trần Phượng Trân đề nghị Quốc hội và ban soạn thảo tiếp tục giao cho Ban Cơ yếu Chính phủ giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong việc quản lý nhà nước về mật mã dân sự.

ĐB Nguyễn Trần Phượng Trân (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) nhìn nhận, Luật An ninh mạng khi được ban hành sẽ làm cơ sở thay đổi toàn diện 2 luật (Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng). Để hoàn thiện dự thảo luật, ĐB đề nghị bổ sung các cụm từ “bảo vệ không gian mạng quốc gia”, “phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng”, việc này sẽ khiến khái niệm “an ninh mạng” rộng hơn để nhấn mạnh trách nhiệm bảo vệ toàn vẹn không gian mạng quốc gia khỏi các hành vi xâm phạm từ bên ngoài và bên trong; đồng thời, khẳng định hoạt động an ninh mạng là chu trình liên tục, không chỉ là các hoạt động bảo vệ chung chung.

ĐB Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

“Luật An ninh mạng cần tập trung vào những vấn đề an ninh mang tính quốc gia, chiến lược, và các hệ thống thông tin quan trọng của an ninh quốc gia”, ĐB Nguyễn Tâm Hùng nêu ý kiến, đồng thời đề nghị, trong dự thảo luật cần bổ sung quy định “Bộ Quốc phòng tổ chức phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý phần mềm độc hại gây ảnh hưởng tới quốc phòng, an ninh thuộc phạm vi quản lý”. Theo ĐB, việc bổ sung này bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng và bảo đảm thống nhất với quy định Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong quản lý nhà nước về an ninh mạng thuộc phạm vi.

ĐB Nguyễn Tâm Hùng cũng đề nghị bổ sung Bộ Quốc phòng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan trong phòng ngừa, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng.

ĐB Nguyễn Minh Đức (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Nguyễn Minh Đức (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội) chia sẻ, đây là luật rất khó, bởi khi ghép Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng thành Luật An ninh mạng sẽ có những nội dung trùng lắp.

