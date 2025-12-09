Khánh Hòa: Cầu Trần Phú được khai thác trở lại sau sự cố xói lở mố cầu

Ngày 9-12, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết cầu Trần Phú đã đảm bảo an toàn để khai thác trở lại sau sự cố xói lở mố cầu do mưa lũ.

Cầu Trần Phú bắc qua sông Cái, không chỉ giữ vai trò kết nối giao thông mà còn là một trong những biểu tượng kiến trúc hiện đại của phố biển Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo kết quả kiểm tra hiện trường và đánh giá của đơn vị tư vấn thiết kế, từ 0 giờ cùng ngày, các phương tiện được phép lưu thông bình thường qua cầu.

Trước đó, khu vực tứ nón và mố phía phải cầu Trần Phú (hướng Bắc – Nam) bị xói lở nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn giao thông. Từ đêm 27-11, tỉnh tạm cấm xe tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông qua cầu để phục vụ sửa chữa.

Cầu Trần Phú khởi công năm 1999, hoàn thành năm 2002, dài hơn 458m, rộng 22m, gồm 4 làn xe. Đây là tuyến kết nối quan trọng giữa đường Trần Phú (phường Nha Trang) và đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang).

Mố phía Bắc cầu Trần Phú bị sạt lở nghiêm trọng, ngày 27-11. Ảnh: HIẾU GIANG

HIẾU GIANG